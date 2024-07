El 5 de juliol torna la cita més icònica dels estius: La Santa Market omplirà de moda, gastronomia, música i molt més la Costa Brava

L’estiu és sinònim d’activitats a l’aire lliure, de terrassetes i de vida social. I a Catalunya el millor escenari d’aquesta estació és, sense cap mena de dubte, la Costa Brava. Aquests mesos, el litoral gironí s’omple de vida i de plans per gaudir amb la parella, els amics o la família. I algunes cites s’han convertit ja en indispensables. És el cas de La Santa Market, que torna carregada de sorpreses demà divendres 5 de juliol.

Aquest market, que que se celebra a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), uneix en un mateix espai el millor de la gastronomia, música i espectacles en viu, moda, artesania, a més de tallers i activitats per a tota la família.

La Santa Market s’ha consolidat ja com un espai de referència de les tardes d’estiu a la Costa Brava. L’any 2023, en el marc de la seva setena edició, van passar per l’espai més de 240.000 visitants en els 52 dies que va romandre obert. I aquestes dades no són una simple coincidència. Tal com explicava fa pocs dies en Julio Rico, director de La Santa Market en una entrevista, l’esdeveniment “cobreix la demanda d’oci a la tarda per a un públic familiar”.

Espais gastronòmics a La Santa Market

La gastronomia és un dels punts forts de La Santa Market i, per aquest motiu, enguany s’ha continuat apostant per la qualitat de la seva oferta. Per segon any consecutiu, Cañitas Maite estarà present a l’espai Privé Las Palmeras. La proposta gastronòmica dels xefs Javier Sanz i Juan Sahuquillo tindrà un menú degustació de tapes que no deixarà a ningú indiferent. Sanz i Sahuquillo són joves, creatius i entenen la cuina d'una forma juganera. Amb només 25 anys ja comptaven amb una estrella Michelin i una verda per OBA (Alacant), i actualment tenen una altra estrella Michelin per CEBO (Madrid). Cañitas Maite és el seu projecte més personal i una proposta creativa que reflexa tota la seva essència.

Una taula del Cañitas Maite / Cedida / La Santa Market

Al Cañitas Maite s’ha de sumar Le Clandestin, del xef Joseba Cruz, que va ser reconegut com a Cuiner de l’Any 2021 al Fòrum Gastronòmic de Barcelona. En el seu restaurant itinerant arribarà a La Santa Market amb un menú degustació sorpresa. Cruz també estarà present amb La Forêt, la seva proposta més informal i evocadora.

Joseba Cruz serà una de les novetats de La Santa / Cedida / La Santa Market

Les dues propostes també tindran les seves respectives ‘food trucks’ perquè tothom pugui tastar plats com, per exemple, les croquetes de pernil ibèric de Cañitas Maite, escollides com les millors del món l’any 2021 al Madrid Fusión. Al Sense Fons, en el cas de Cruz, s'oferiran pinzellades de l’street food del local que obrirà a Barcelona aviat.

La millor croqueta del món 2021 la va guanyar Cañitas Maite / Cedida / La Santa Market

L’oferta de La Santa Market també comptarà amb la presència d’Alejandra Rivas i Jordi Roca amb Rocambolesc Gelateria i Rocambolesc Bikineria. El xocolater Lluc Crusellas, premi als World Chocolate Masters 2022 al millor del món, amb les seves postres enamorarà als més llaminers. Repetiran el Frankfurt Pedralbes o el Quinchito, entre d’altres com les hamburgueses de Deleito del concursant de Masterchef Alberto Gras. Se sumaran la pasta gourmet de Ritmo i els rotllos de Rollo’s del concursant de Masterchef Nathan Miguell.

La Santa disposa de diferents propostes gastronòmiques / cedida/ La Santa Market

Monòlegs, música, cavalls i espectacles

Més enllà de la gastronomia, la Santa ofereix un munt d’activitats d’oci per passar una tarda-nit d’allò més especial. Com a novetat d’enguany, La Santa ha incorporat a la seva oferta una sèrie de monòlegs de la mà de figures reconegudes del món de la comèdia com Peyu, Agustín Jiménez, Beatriz Rico, José Corbacho, Miguel Miguel i Toni Moog. La Santa Comedy serà l’oportunitat per gaudir de l’humor en un entorn únic. Els monòlegs tindran lloc a l’escenari Les Palmeres i amb l’entrada a aquests es pot accedir a la resta d’activitats de La Santa Market.

Com cada any, La Santa tindrà una programació amb més de 250 actuacions musicals en viu de tots els estils. L’espai disposa de set escenaris que són ideals per a cada estil i gènere. Enguany, com a plat fort, a l’espai Privé Les Palmeres s’oferirà un concert intimista de l’Alfred Garcia amb un aforament molt limitat el 28 de juliol.

Una actuació musical a La Santa Market / Cedida / La Santa Market

Santí Serracamps tornarà enguany amb el seu espectacle únic amb cavalls. Presentarà el seu nou espectacle, “La vida bona”, una dansa sincronitzada plena de destresa i sensibilitat. I, com a novetat, s’incorpora Jaime de la Puerta ‘Sevilla’, protagonista de diverses obres musicals de doma vaquera.

L'espectacle de Santí Serracamps / Cedida / La Santa Market

Activitats infantils i Magic Forest

La Santa Market està enfocada a un públic familiar. I, en aquest sentit, els menuts de casa són els grans protagonistes. Per aquest motiu, la programació també els té en compte amb un seguit d’activitats divertides i entretingudes per gaudir en família. Destaquen els Tallers Font Vella, el circuit de motos elèctriques, el poni club, el bosc vertical i el Laser Combat.

D’altra banda, els boscos del Santa Cristina Horse Club tindran una il·luminació molt especial! S’aconseguirà una experiència visual única mitjançant jocs de llum, combinats amb música i efectes especials.

L'espai disposa de diferents activitats per a nens / Cedida / La Santa Market

Moda i artesania a La Santa

Què seria d’un market sense la moda i l’artesania? La resposta és fàcil. No seria un market. L’esdeveniment comptarà enguany amb més de 60 parades de moda, accessoris i artesania. La Santa mantindrà la seva aposta pel talent local de la ma d’artistes, creadors i artesans que presentaran les seves propostes a la zona del Boho.

La Santa té més de 60 parades de moda, artesania i accessoris / Cedida / La Santa Market

Aquest estiu La Santa torna a ser el millor pla per passar la tarda. Les entrades d’un dia tenen un cost de cinc euros i es pot adquirir el passi de temporada per 25. Podeu consultar més informació en aquest enllaç.