Un estiu melòdic: torna l’exclusiu Festival de Guitarra

Gaudeix de la millor música en directe al so de l’instrument més popular i versàtil del món: la guitarra. Girona, coneguda per la seva rica història cultural, paisatges impressionants i una vibrant escena musical, acull un dels festivals més esperats i celebrats: El Festival de Guitarra.

Aquest esdeveniment combina tradició i innovació, esdevenint un punt de trobada per als amants de la música de tot el món. Des dels seus inicis fa més de dues dècades, el festival ha acollit guitarristes de renom internacional procedents dels cinc continents, compartint escenari amb músics catalans i gironins. Amb el pas dels anys, s'ha consolidat com una cita ineludible per als amants de la guitarra.

Cada edició compta amb una selecció d’artistes de primer nivell. Enguany, figures com Carlos Coronado, Trio Tico o Duo Nihz captivaran el públic amb les seves interpretacions magistrals. El repertori serà tan divers com apassionant, des de la música clàssica fins a la contemporània, passant pel flamenc i altres estils de fusió. A més, el festival promou la música com una eina d’unió i comprensió intercultural, enfortint els vincles entre els diferents països.

El Festival de Guitarra de les comarques gironines és molt més que un esdeveniment musical; és una celebració de l’art, la cultura i la comunitat. Amb una programació diversa i de qualitat i un ferm compromís amb la promoció dels artistes, el festival continua creixent i es consolida com una de les joies del panorama cultural.

A més a més, entre tot el públic que compri una entrada o col·labori en els concerts de taquilla inversa, es farà el sorteig d’una guitarra, gentilesa de Guitarres Camps.

Amants de la bona música, aquest festival és una cita que no us podeu perdre!