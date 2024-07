Aquest és el parc aquàtic de la Costa Brava que no et pots perdre aquest estiu

L’estiu és l’època dels plans a l’aire lliure. És el moment de torrar-se al sol en alguna de les platges o cales de la Costa Brava, passejar pels seus poblets amb molt d’encant i gaudir d’activitats amb tota la família. I es que el litoral gironí és la destinació ideal per xalar de totes les coses bones que té l’estiu.

A la Badia de Roses hi ha una activitat que no falla mai. Un pla ple de diversió per a tota la família i on els amants de l’adrenalina i l’aigua gaudiran de valent. Parlem d’Aquabrava, el mític parc aquàtic de Roses que va inaugurar nova temporada l’11 de juny. I enguany ho fa carregat de sorpreses!

El Parc aquàtic a Roses

Aquabrava és un dels clàssics estiuencs de la Costa Brava des de l’any 1987. Un espai ple de piscines, tobogans i molt més per passar una jornada ben diferent a l’estiu amb tota la família. L’espai disposa de més de 20 atraccions, algunes més tranqui-les i adaptades als més menuts a les zones Pirate Island i Tropic Island, o les que generen més adrenalina a l’Aquaxjump.

Nou tobogan a l’Aquaxjump, la zona extrema

Precisament, aquesta zona extrema de l’Aquabrava estrena una de les novetats d’enguany: el tobogan Vanilla Blue. Es tracta d’un dels més ràpids d’aquesta zona amb 40 metres de tub i una sortida vertical que ajuda a agafar velocitat abans d’acabar a l’aigua. Sense cap mena de dubtes, una experiència que han de provar els amants de l’adrenalina.

Nou tobogan Vanilla Blue / Cedida

Més enllà d’aquesta novetat, l’Aquaxjump és l’espai ideal pels amants del ‘full adrenaline’. La zona disposa de diferents tobogans classificats per diferents graus de dificultat (groc els de menys dificultat, taronja i vermell pels més extrems), el ‘Jungle Jumps’ amb salts de tres alçades (2.4 m, 3.5 m i 5 m). També destaquen atraccions com Cobra, amb tobogans de caiguda ràpida amb flotador.

L'atracció cobra d'Aquabrava / Cedida

Aquesta zona extrema està disponible a partir del 16 anys. I, precisament, relacionat amb això, Aquabrava és pioner en la utilització d’un sistema d’autoregistre biomètric per accedir a les atraccions. Les persones registren les seves dades per accedir-hi sense cap complicació. Cal tenir en compte que és important tenir bona forma física, saber nedar i no tenir lesions prèvies que impedeixin el moviment.

Atraccions de l’Aquabrava per famílies

L’Aquabrava és una destinació ideal per a famílies amb nens. Precisament, aquest tipus de públic disposa de zones pensades per a ells com el Tropic Island i el Pirate Island, amb atraccions pensades a la seva escala.

D’altra bada, també és destacable la piscina d’onades. Es tracta de la més gran d’Europa, amb 7 modalitats diferents d’onades, que canvien en funció del tipus de públic. Aquesta atracció té una finestra subaquàtica per fer-se fotos d’allò més divertides. Una forma de sentir-se com en la mar!

Piscina d'onades d'Aquabrava / Cedida

L’Oasis d’Aquabrava

L’any 2023 es va inaugurar la piscina Oasis, un espai d’aigües transparents i color nacrat, situada al bell mig del Riu Tranquil. Recorda un resort caribeny amb pintures murals de motius vegetals fets per l’artista Diana Taubin. Sense cap mena de dubtes és l’espai perfecte per prendre el sol i relaxar-se. Dins d’Oasis es possible gaudir d’un refrigeri sense sortir de l’aigua al seu bar.

La zona Oasis d'Aquabrava / cedida

Menjar a l’Aquabrava de Roses

També es pot gaudir de la gastronomia al restaurant ‘self-service’ El Patio, amb una oferta de cuina catalana i un menú de migdia a preu competitiu. Paelles, pollastre a l’ast, peixos, plats combinats... tot el necessari per recuperar forces. D’altra banda, a l’Aquaburger es pot gaudir una bona gamma d’amanides, pizzes, hot dogs o hamburgueses, entre d’altres.

Per fer prendre un refresc les millors opcions són el Beldevere, des d’on hi ha vistes a la zona infantil i a la Badia de Roses; i el bar Aloha, just al costat de la piscina d’onades.

Si voleu refrescar-vos aquest estiu i passar-ho d'allò més bé, podeu aconseguir les entrades a través del seu web.