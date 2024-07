Sopar o gaudir d'un còctel a la terrassa amb millors vistes panoràmiques de Girona

Al cor de la ciutat de Girona es troba una autèntica una joia amb les millors vistes de la ciutat: la terrassa panoràmica del Palau de Bellavista. Cada dia d’estiu, podràs gaudir d’una oferta gastronòmica de primer nivell amb tapes delicioses i còctels exclusius, des de les 19.30 h fins a les 22.15 h, en un ambient ideal per relaxar-se i desconnectar amb bona companyia.

Les nits de dijous es converteixen en un punt de referència per a aquells que volen avançar la diversió del cap de setmana, gaudint de les sessions de DJ. Les altres nits, la música ambient crea un entorn incomparable per passar una bona estona. Aquest clima relaxat i sofisticat fa de la Terrassa Bellavista el lloc perfecte tant per a trobades romàntiques com per a afterworks i grups d’amics.

Vistes de la Terrassa de l'URH Palau de Bellavista / URH Palau de Bellavista

De nit, les llums tènues i la decoració moderna transformen l’espai en un escenari màgic, perfecte per desconnectar després d’un llarg dia, ja siguis un treballador o un viatger que vol explorar la ciutat. La Terrassa Bellavista és un dels secrets més ben guardats de Girona. Vine a descobrir-ho!

L’Hotel URH Palau de Bellavista és l’únic establiment de la ciutat de Girona que ostenta la categoria de 4 estrelles superior, amb una terrassa panoràmica que ofereix vistes impressionants de tota la ciutat i unes postes de sol que deixen bocabadats als visitants. Aquest emblemàtic hotel de la ciutat disposa de 74 habitacions, restaurant propi, àmplies sales per a esdeveniments i un concepte modern i sofisticat on l’experiència del client és la prioritat absoluta.