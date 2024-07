Aquest és el lloc de l'Empordà on pots viure una autèntica Sunset Pool Party aquest estiu

El Castell d'Empordà de La Bisbal suma, aquest estiu, un nou al·licient. Si fins ara, aquest espai era un autèntic oasi de tranquil·litat per gaudir de la música i la bona taula amb unes vistes panoràmiques espectaculars sobre l'Empordà, ara s'hi afegeix la Da.Li Ibiza Sunset Pool Party, una terrassa que et convida a gaudir de la música i una de les millors postes de sol de tot l'Empordà... amb el banyador posat! Cada dimarts, dijous i diumenge, de 4 de la tarda a les 10 de la nit del 15 de juliol i fins al 31 d'agost, la Pool Party et permetrà gaudir de la millor música a càrrec de destacats dj's i d'un increïble ambient dins de l'aigua. Si, a més, vols gaudir d'una festa amb més glamour no deixis passar l'oportunitat de reservar una de les seves zones. El preu és de 30 euros per adult i inclou un còctel, una selecció de tapes l'ús de la piscina i tovallola.

El Castell d'Empordà ofereix aquest estiu aquest nou espai per a gaudir del relax. / Castell d'Empordà.

Aquest estiu s'han programat una sèrie d'activitats i experiències molt especials per a satisfer a públics amb totes les inquietuds. La programació estiuenca inclou esdeveniments pensats per a la cura del cos i la ment, la bona taula i gastronomia i activitats culturals i esportives.

Cada dijous a 2/4 d'11 del matí es podrà gaudir al Mirador d'un tast d'oli d'oliva Font Clara que es realitzarà al mateix hotel i inclou una visita a les instal·lacions de Font Clara. Pels amants dels còctels s'ha programat, tots els diumenges de les 5 a les 6 de la tarda a la terrassa Da.Li, una classe de l'art de la mixologia per elaborar els millors còctels, tant als clàssics com els més exòtics. També el vermut té cabuda en la programació d'estiu del Castell de l'Empordà. Així, a la terrassa Tres Margarit et podràs refrescar amb unes vistes privilegiades i tastar un vermut "on the rocks". Aquesta activitat es farà cada dia de la 1 a les 2 del migdia.

Res millor que assaborir un bon còctel en un espai únic i un oasi de tranquil·litat. / Castell d'Empordà.

I per acabar el dia, res millor que assaborir un bon còctel al bar Da.Li. De les 7 de la tarda a les 8 del vespre, excepte els dies que se celebri un esdeveniment, s'oferirà en aquest espai una selecció premium de còctels i mòctels amb una tapa inclosa.

D'altra banda, també s'han organitzat una sèrie d'activitats diàries i setmanals per activar tant el cos com la ment. Tots els divendres, a les 10 del matí, els clients de l'establiment que vulguin aixecar-se aviat podran recórrer els voltants de l'hotel amb Ocitania. Per fer l'experiència encara més exclusiva s'ofereix la possibilitat de fer l'activitat de forma privada amb un pícnic. Qui prefereixi exercitar el cos i fer esport té la possibilitat de jugar a pàdel o tennis a les instal·lacions del Club Esportiu la Bisbal, situat molt a prop de l'hotel, i que disposa d'unes pistes de primeríssim nivell. A més, amb un suplement, també es poden rebre lliçons privades. Per acabar de completar un bon exercici, al Bar Da.Li, de les 12 del migdia a les 5 de la tarda, es poden provar, a partir de 8 euros, una selecció de begudes energètiques.

L'oferta d'esdeveniments d'aquest estiu a l'hotel inclou activitats culturals, esportives i per a cuidar el cos i la ment. / Castell d'Empordà.

Com que estem situats en un marc incomparable sobre l'Empordà també tenim l'oportunitat de fer una visita guiada pel castell. L'activitat és gratuïta, es fa un dia a la setmana, i permet descobrir la història d'aquest destacat element patrimonial i acabar amb una bona copa de cava. Considerat com una de les perles històriques medievals i monumentals més importants de la Costa Brava, el castell acull una exposició d'escultures de bronze realitzades per Myriam de Lafforest i pintures de Nicolas Lefeuvre. Els amants de l'art podran contemplar cada dia aquesta exhibició d'art. A més, el pròxim 28 d'agost se celebrarà un esdeveniment exclusiu on els visitants podran interactuar amb els artistes i endur-se un llibre signat.