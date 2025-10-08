Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 8 d'octubre

Consulta l'agenda de presentacions literàries, concerts i conferències, balls populars, mercats i exposicions

La Companyia Roger Canals actua a Palafrugell

La Companyia Roger Canals actua a Palafrugell / Roger Canals

Bruna Segura

Girona

El dimecres arriba carregat d’activitats a les comarques gironines, amb propostes per a tots els públics: balls populars, presentacions literàries, concerts i conferències, a més de les exposicions que s’allarguen durant tot el mes d’octubre. Els mercats setmanals continuen sent un punt de trobada a diversos municipis.

Mercats

Aquest dimecres hi haurà mercats a Amer, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Salt, Sant Antoni de Calonge, Sant Pere Pescador, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Balls de tarda

Diversos municipis ofereixen ball i berenar per a la gent gran:

  • Anglès: a les 17 h a la llar de Jubilats l’Amistat, amb Emilio.
  • Borrassà: a les 18 h a la Sala Ateneu, amb Xarop de Nit.
  • Montagut i Oix: a les 18 h al casal, amb Francesc Cotton Club.
  • Sant Feliu de Guíxols: a les 18 h a la Sala Las Vegas, amb DJ Pere.

Presentacions literàries

La jornada és especialment activa a Girona, amb tres cites destacades:

  • 18 h, Casa Solterra: presentació de l’exposició «Constel·lació» dedicada a Josep M. Llompart.
  • 19 h, Ajuntament de Girona: presentació del llibre «Històries d’arxiver» de Joan Boadas.
  • 19 h, Llibreria 22: trobada amb Laia Llobera i Rosa Font per parlar del llibre «Saur».
  • A Roses, a les 20 h, el Teatre Principal acull la presentació de «La corona candente» del Dr. Ghassan Abou Assali.

Música

  • Cadaqués: concert de guitarra amb Roger Tapias a les 21 h a l’Església.
  • Palafrugell: a les 17.30 h al pati de la Biblioteca, espectacle Reboombori jazz amb la companyia Roger Canals.

Conferències

  • Girona: a les 18.30 h, al Centre Cultural La Mercè, Àlex Nogué parlarà sobre el procés creatiu en l’art, de Dalí a Pollock.
  • A les 19 h, a la Casa de Cultura, Íngrid Guardiola oferirà la xerrada «Més enllà de la servitud dels protocols».

Jornades i activitats

El Centre Cívic Ter de Girona acull des de les 10 h accions pel foment de la biodiversitat en hàbitats aquàtics.

Exposicions

Les exposicions continuen sent un dels grans atractius culturals del moment:

  • Figueres: «Lorca – Dalí. Figueres, 1925-2025» i la «Madona de Portlligat» al Teatre-Museu Dalí.
  • Girona: «Sentir/Expressar» al Museu d’Art; «Extraradis, jardins i fangs» al COAC, i la mostra de l’Associació Aquarel·listes a la Cambra de la Propietat.
  • La Bisbal d’Empordà: «Ponderosa» i «Paisatge. Pols d’argila» al Terracotta Museu.
  • Altres municipis: exposicions a La Jonquera, Olot, Palafrugell, Puigcerdà, Roses, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols i Sant Joan de les Abadesses completen l’oferta cultural

TEMES

  1. L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
  2. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  3. Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
  4. Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
  5. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
  6. Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
  7. El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
  8. Vox insta a complir la sentència 'en els seus propis termes' del retrat del Rei a Girona

Banyoles impulsa un projecte per combatre la solitud no volguda de la gent gran a través d'àpats compartits

Banyoles impulsa un projecte per combatre la solitud no volguda de la gent gran a través d'àpats compartits

Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 8 d'octubre

Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 8 d'octubre

Tornen a detenir un lladre a qui relacionen amb una vintena de robatoris en un mes i mig a Blanes i Lloret de Mar

Tornen a detenir un lladre a qui relacionen amb una vintena de robatoris en un mes i mig a Blanes i Lloret de Mar

El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos

El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos

El Futur Fest vol convertir Girona en el punt de trobada dels creadors digitals en català

El Futur Fest vol convertir Girona en el punt de trobada dels creadors digitals en català

Girona crea un servei pioner contra les discriminacions de bracet amb una trentena d'entitats de la ciutat

Girona crea un servei pioner contra les discriminacions de bracet amb una trentena d'entitats de la ciutat

Els consells de l'experta en herències recomana fer testament tinguis o no béns materials

Els consells de l'experta en herències recomana fer testament tinguis o no béns materials

En marxa les obres del nou Centre de Salut i Benestar Emocional Jove de Salt

En marxa les obres del nou Centre de Salut i Benestar Emocional Jove de Salt
Tracking Pixel Contents