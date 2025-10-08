Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 8 d'octubre
Consulta l'agenda de presentacions literàries, concerts i conferències, balls populars, mercats i exposicions
El dimecres arriba carregat d’activitats a les comarques gironines, amb propostes per a tots els públics: balls populars, presentacions literàries, concerts i conferències, a més de les exposicions que s’allarguen durant tot el mes d’octubre. Els mercats setmanals continuen sent un punt de trobada a diversos municipis.
Mercats
Aquest dimecres hi haurà mercats a Amer, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Salt, Sant Antoni de Calonge, Sant Pere Pescador, Sarrià de Ter i Vilablareix.
Balls de tarda
Diversos municipis ofereixen ball i berenar per a la gent gran:
- Anglès: a les 17 h a la llar de Jubilats l’Amistat, amb Emilio.
- Borrassà: a les 18 h a la Sala Ateneu, amb Xarop de Nit.
- Montagut i Oix: a les 18 h al casal, amb Francesc Cotton Club.
- Sant Feliu de Guíxols: a les 18 h a la Sala Las Vegas, amb DJ Pere.
Presentacions literàries
La jornada és especialment activa a Girona, amb tres cites destacades:
- 18 h, Casa Solterra: presentació de l’exposició «Constel·lació» dedicada a Josep M. Llompart.
- 19 h, Ajuntament de Girona: presentació del llibre «Històries d’arxiver» de Joan Boadas.
- 19 h, Llibreria 22: trobada amb Laia Llobera i Rosa Font per parlar del llibre «Saur».
- A Roses, a les 20 h, el Teatre Principal acull la presentació de «La corona candente» del Dr. Ghassan Abou Assali.
Música
- Cadaqués: concert de guitarra amb Roger Tapias a les 21 h a l’Església.
- Palafrugell: a les 17.30 h al pati de la Biblioteca, espectacle Reboombori jazz amb la companyia Roger Canals.
Conferències
- Girona: a les 18.30 h, al Centre Cultural La Mercè, Àlex Nogué parlarà sobre el procés creatiu en l’art, de Dalí a Pollock.
- A les 19 h, a la Casa de Cultura, Íngrid Guardiola oferirà la xerrada «Més enllà de la servitud dels protocols».
Jornades i activitats
El Centre Cívic Ter de Girona acull des de les 10 h accions pel foment de la biodiversitat en hàbitats aquàtics.
Exposicions
Les exposicions continuen sent un dels grans atractius culturals del moment:
- Figueres: «Lorca – Dalí. Figueres, 1925-2025» i la «Madona de Portlligat» al Teatre-Museu Dalí.
- Girona: «Sentir/Expressar» al Museu d’Art; «Extraradis, jardins i fangs» al COAC, i la mostra de l’Associació Aquarel·listes a la Cambra de la Propietat.
- La Bisbal d’Empordà: «Ponderosa» i «Paisatge. Pols d’argila» al Terracotta Museu.
- Altres municipis: exposicions a La Jonquera, Olot, Palafrugell, Puigcerdà, Roses, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols i Sant Joan de les Abadesses completen l’oferta cultural
