Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del dijous 9 d'octubre: Cultura, música, mercats i gastronomia

Consulta alguns dels actes més destacats de l'agenda del dia

Què fer avui a les comarques gironines?

Què fer avui a les comarques gironines? / DdG

Bruna Segura

Girona

El dijous 9 d’octubre arriba carregat d’activitats culturals i socials arreu de les comarques gironines. Presentacions de llibres, concerts, balls populars i exposicions conviuen amb rutes gastronòmiques i mercats setmanals que mantenen viva la vida local.

Mercats

Els mercats d’aquesta jornada se celebren a Alp, Calonge, Figueres, la Cellera de Ter, Llagostera, Llívia, Riudarenes, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Pau de Segúries, l’Estartit i Tossa de Mar.

Balls

  • Cassà de la Selva: a les 17 h, ball berenar amb Jordi Bofill al Casal de Jubilats i Pensionistes.
  • Flaçà: a les 18 h, berenar i ball amb Sol de Nit al local polivalent.

Presentacions literàries

La jornada literària es concentra a Girona, amb tres cites destacades:

  • 18 h, a la Biblioteca Carles Rahola, presentació de «Res m’atura» de Laia Fanlo.
  • 19 h, a la Casa de Cultura, acte sobre el llibre «Virgil» de Quim Español, amb Xavier Mas de Xaxàs.
  • 19 h, a la Fundació Valvi, presentació de «Retrat interior» de Mariàngela Vilallonga.

Música

  • Lloret de Mar: a les 21 h, concert de Marc Segura a l’Església de Sant Romà.
  • Sant Gregori: a les 20.30 h, actuació de La Principal de la Bisbal a l’Espai La Pineda.
  • Tossa de Mar: a les 21 h, concert de guitarra amb Roger Tapias a l’Església de Sant Vicenç.

Conferències

  • Girona: a les 19 h, a la Casa de Cultura (Aula Magna), conferència «Som Oceà: L’organisme planetari» amb Josep Lluís Pelegrí.
  • La Bisbal d’Empordà: a les 19 h, a la Biblioteca Lluïsa Duran, «Les noces de Fígaro» amb Meritxell Tena.
  • Lloret de Mar: a les 19 h, a l’Ajuntament, xerrada «L’aigua invisible: quan Lloret bevia de les mines» amb Lluís Cruz.
  • Palafrugell: a les 18 h, a la Biblioteca, conferència «Els 100 millors discos del jazz català» amb Pere Pons Macias.
  • Santa Coloma de Farners: a les 18 h, a la Biblioteca Joan Vinyoli, trobada literària amb Lola Casas, Cinta Riera i Carme Clopés.

Inauguracions

  • Besalú: a les 18 h, a l’Església hospital de Sant Julià, inauguració de l’exposició «Art contemporani al territori».
  • Girona: a les 19 h, a la Casa de Cultura, obertura de «Filtracions» de Dimitry Sirotkin.

Cinema

  • Cornellà del Terri: a les 20 h, cloenda del 75è aniversari del Cine Rosa a l’Ateneu Vall del Terri, amb la participació de Mateu Ciurana, Toni Aulina, Pere Espinet i Esteve Agustí.

Teatre

  • Torroella de Montgrí: a les 19 h, representació del microteatre «El sukillu» a la Biblioteca Pere Blasi, a càrrec de la Cia. Grop.

Exposicions

Les mostres d’art i patrimoni continuen sent un dels grans atractius del mes:

  • La Jonquera: «Destí La Jonquera. Migracions transformadores» i «Refugiats i guerres», al Museu Memorial de l’Exili.
  • Olot: «Cantautors a Olot» a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
  • Palafrugell: «Paisatges de figures (Artistes de l’Empordà III)» i altres exposicions a la Bòbila i la Fundació Josep Pla.
  • *Roses, Santa Coloma, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses, Torroella de Montgrí i Puigcerdà mantenen obertes diverses mostres d’art contemporani i memòria històrica.

Gastronomia

Les rutes de tapes i jornades gastronòmiques continuen animant l’Empordà:

  • Castelló d’Empúries: EmpuriaTapes, fins al 12 d’octubre.
  • L’Escala: Ruta de la Tapa de l’Anxova, fins al 12 d’octubre.
  • Palamós: Temps de taverna, homenatge a Josep Maria Torné “Moni”, fins al 19 d’octubre

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  2. Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
  3. El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
  4. Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
  5. Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
  6. El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
  7. Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
  8. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut

Un 34% del pressupost de concerts es destina a centres privats que perpetuen la segregació, segons la Fundació Bofill

Un 34% del pressupost de concerts es destina a centres privats que perpetuen la segregació, segons la Fundació Bofill

Prop de 50 candidatures opten al nou “Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes”

Prop de 50 candidatures opten al nou “Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes”

Girona inaugura un nou local social a Montjuïc

Girona inaugura un nou local social a Montjuïc

La fàbrica Nestlé a Girona preveu utilitzar 11.000 tones d'estelles forestals per generar vapor

La fàbrica Nestlé a Girona preveu utilitzar 11.000 tones d'estelles forestals per generar vapor

El Gremi de la Pagesia engega una iniciativa solidària per repoblar les granges afectades per la Dermatosi

El Gremi de la Pagesia engega una iniciativa solidària per repoblar les granges afectades per la Dermatosi

El fiscal de Girona demana sancionar penalment els insults discriminatoris

El fiscal de Girona demana sancionar penalment els insults discriminatoris

Cassà enceta la segona fase per repensar el poble de cares al 2035

Cassà enceta la segona fase per repensar el poble de cares al 2035

Les escoles El Pla i Les Deveses de Salt se sumen al projecte d’Escoles Planter

Les escoles El Pla i Les Deveses de Salt se sumen al projecte d’Escoles Planter
Tracking Pixel Contents