Agenda del dijous 9 d'octubre: Cultura, música, mercats i gastronomia
Consulta alguns dels actes més destacats de l'agenda del dia
Girona
El dijous 9 d’octubre arriba carregat d’activitats culturals i socials arreu de les comarques gironines. Presentacions de llibres, concerts, balls populars i exposicions conviuen amb rutes gastronòmiques i mercats setmanals que mantenen viva la vida local.
Mercats
Els mercats d’aquesta jornada se celebren a Alp, Calonge, Figueres, la Cellera de Ter, Llagostera, Llívia, Riudarenes, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Pau de Segúries, l’Estartit i Tossa de Mar.
Balls
- Cassà de la Selva: a les 17 h, ball berenar amb Jordi Bofill al Casal de Jubilats i Pensionistes.
- Flaçà: a les 18 h, berenar i ball amb Sol de Nit al local polivalent.
Presentacions literàries
La jornada literària es concentra a Girona, amb tres cites destacades:
- 18 h, a la Biblioteca Carles Rahola, presentació de «Res m’atura» de Laia Fanlo.
- 19 h, a la Casa de Cultura, acte sobre el llibre «Virgil» de Quim Español, amb Xavier Mas de Xaxàs.
- 19 h, a la Fundació Valvi, presentació de «Retrat interior» de Mariàngela Vilallonga.
Música
- Lloret de Mar: a les 21 h, concert de Marc Segura a l’Església de Sant Romà.
- Sant Gregori: a les 20.30 h, actuació de La Principal de la Bisbal a l’Espai La Pineda.
- Tossa de Mar: a les 21 h, concert de guitarra amb Roger Tapias a l’Església de Sant Vicenç.
Conferències
- Girona: a les 19 h, a la Casa de Cultura (Aula Magna), conferència «Som Oceà: L’organisme planetari» amb Josep Lluís Pelegrí.
- La Bisbal d’Empordà: a les 19 h, a la Biblioteca Lluïsa Duran, «Les noces de Fígaro» amb Meritxell Tena.
- Lloret de Mar: a les 19 h, a l’Ajuntament, xerrada «L’aigua invisible: quan Lloret bevia de les mines» amb Lluís Cruz.
- Palafrugell: a les 18 h, a la Biblioteca, conferència «Els 100 millors discos del jazz català» amb Pere Pons Macias.
- Santa Coloma de Farners: a les 18 h, a la Biblioteca Joan Vinyoli, trobada literària amb Lola Casas, Cinta Riera i Carme Clopés.
Inauguracions
- Besalú: a les 18 h, a l’Església hospital de Sant Julià, inauguració de l’exposició «Art contemporani al territori».
- Girona: a les 19 h, a la Casa de Cultura, obertura de «Filtracions» de Dimitry Sirotkin.
Cinema
- Cornellà del Terri: a les 20 h, cloenda del 75è aniversari del Cine Rosa a l’Ateneu Vall del Terri, amb la participació de Mateu Ciurana, Toni Aulina, Pere Espinet i Esteve Agustí.
Teatre
- Torroella de Montgrí: a les 19 h, representació del microteatre «El sukillu» a la Biblioteca Pere Blasi, a càrrec de la Cia. Grop.
Exposicions
Les mostres d’art i patrimoni continuen sent un dels grans atractius del mes:
- La Jonquera: «Destí La Jonquera. Migracions transformadores» i «Refugiats i guerres», al Museu Memorial de l’Exili.
- Olot: «Cantautors a Olot» a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
- Palafrugell: «Paisatges de figures (Artistes de l’Empordà III)» i altres exposicions a la Bòbila i la Fundació Josep Pla.
- *Roses, Santa Coloma, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses, Torroella de Montgrí i Puigcerdà mantenen obertes diverses mostres d’art contemporani i memòria històrica.
Gastronomia
Les rutes de tapes i jornades gastronòmiques continuen animant l’Empordà:
- Castelló d’Empúries: EmpuriaTapes, fins al 12 d’octubre.
- L’Escala: Ruta de la Tapa de l’Anxova, fins al 12 d’octubre.
- Palamós: Temps de taverna, homenatge a Josep Maria Torné “Moni”, fins al 19 d’octubre
