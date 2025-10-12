Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
Consulta la selecció d'actes d'arreu de les comarques gironines
Girona
El diumenge 12 d’octubre arriba amb una agenda plena d’activitats arreu de les comarques gironines. Fires populars, teatre, música, festes majors i rutes d’art conviuen en una jornada en què els mercats setmanals i les propostes culturals conviden a sortir de casa i gaudir del territori.
Mercats
Els mercats se celebraran a Anglès, Arbúcies, Bàscara, Camprodon, l’Escala, Palafrugell, Roses, Sant Gregori i Sant Feliu de Guíxols.
Fires
- Breda: Fira de l’Olla (10.30–19 h) amb cercaviles, demostracions, tallers, música i tastets.
- Castellfollit de la Roca: Fira Juganera (10–18.30 h) amb jocs de taula, artesania i alimentació.
- Girona: Girocòmic (10–20 h) al Palau Firal, amb editorials, tallers, espectacles i signatures d’autors.
- L’Armentera: Fira de la Poma (10.30 h) amb animació, dansa, mercat i trobada de cotxes clàssics.
- Llagostera: Fira del Bolet, amb mercat, exposició de bolets naturals i diada castellera a les 12 h.
- Roses: Fira de la Cervesa Artesana (12–16 h) a la plaça Illa d’Ítaca, amb concert de Merkado Negro i fideuada popular.
- Vilallonga de Ter: Mercat de la Trumfa (10–19 h) amb parades, tallers, concurs i música.
Festivals
- Palafrugell: Festival de Jazz Costa Brava. A les 11.30 h, concert dels Combos de l’Escola de Música; a les 12.30 h, actuació de l’Energia Big Band amb Carme Canela; i a les 19 h, taula rodona musicada «Palafrugell, cor de suro, ànima de jazz» al Museu del Suro.
Circ
- Corçà: Racons de Circ, amb espectacles familiars: «Qui Cu Qui Què Quina» (11 h, plaça Major de Casavells) i «Back 2 Classics» (12.30 h, parc Amagat de Matajudaica).
Museus
Diversos equipaments participen a les Jornades Europees de Patrimoni amb portes obertes:
- Museu d’Història de Girona
- Museu d'Art de Girona
- Museus de Banyoles
- Terracotta Museu (La Bisbal d’Empordà)
- Museu del Suro (Palafrugell)
- Museu de la Garrotxa (Olot)
- Espai Carmen Thyssen (Sant Feliu de Guíxols)
- Farga Palau i Museu Etnogràfic (Ripoll), entre altres.
Inauguracions
- Peralada: a les 12 h, inauguració de l’exposició «16 partides» de l’Escola Municipal d’Art La Mercè al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.
Teatre
La cartellera teatral és especialment intensa:
- Bescanó: «Terra baixa» (18 h, Teatre).
- Blanes: «El destí de les violetes», teatre solidari (18.30 h, Teatre).
- Cassà de la Selva: «Parlem de dones?», teatre amateur (18 h, Centre Recreatiu).
- Figueres: «Un déu salvatge» de Yasmina Reza (18 h, Teatre El Jardí).
- Girona: «Hamlet» (18 h, Teatre Municipal) i «De profundis» amb David Verdaguer (18 h, La Planeta).
- Sant Feliu de Guíxols: «Baby Shower» (18 h, Teatre Narcís Masferrer), dins el concurs de teatre amateur.
Art
- Castelló d’Empúries: Ruta de l’Art, amb més de cent artistes exposant en edificis històrics de la vila comtal.
Música
- Girona: Fanfare Ciocarlia (18 h, Auditori) i Jason Palmer Quartet (20 h, Sunset Jazz Club).
- Maçanet de la Selva: «Venus», espectacle musical amb Laura Andrés i Mariona Escoda (19 h, Teatre La Societat).
Festes
- Anglès: Festes del Remei amb concurs “a tota castanya”, castanyada i concert amb Pep i M. José.
- Banyoles: Festa Major amb pregó (12 h), cercavila infantil (17.30 h) i danses populars (19 h).).
- Blanes: ofici solemne (11 h), sardanes i concert amb Orquestra Venus (18.30 h).
- Flaçà: ofici solemne (11 h), sardanes i concert amb Orquestra Venus (18.30 h).
- Girona (Pedret): missa (10.30 h) i taller obert de Muay Thai amb vermut (12.30 h).
- Medinyà: marxa popular (9 h), missa i arrossada popular (14 h, Can Garsa).
- Platja d’Aro: Festa de la Cervesa, amb una trentena de varietats i música a la plaça del Mil·lenari des de les 13 h
