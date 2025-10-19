Aquest és el poble de Girona més famós per cultivar pomes
A més, és un paradís medieval
Patricia López Avilés
Quan pensem en Girona, no sols pensem en les Mosques o en el F.C. Girona, també ens ve al cap les pomes. Aquestes es cultiven a l'Empordà, el Gironès i la Selva.
El sabor equilibrat, entre àcid i dolç, i la textura cruixent són el resultat d'un clima privilegiat i d'una tradició gastronòmica que es remunta a generacions.
La poma de Girona compta amb la Denominació d'origen protegida (Dop), un reconeixement que en garanteix la qualitat i la distingeix tant als mercats nacionals com internacionals.
Digne d'admirar
A més, han estat batejades amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent per la Diputació de Girona, que reconeix els millors productes de les comarques gironines. Durant els mesos d'agost a novembre, és la fruita de proximitat que regna a tots els comerços d'alimentació locals.
En el transcurs de l'època de recollida, les pomeres dibuixen un paisatge de colors brillants que indiquen que el fruit està llest per degustar-lo.
Un dels pobles gironins on creixen aquests arbres és Palau Sator, al cor de la comarca del Baix Empordà.
Restaurants destacats
Gràcies a les plantacions que l'envolten, Palau Sator ha esdevingut una localitat apreciada per aquells que busquen productes de quilòmetre zero i experiències gastronòmiques noves.
Entre els restaurants on es poden degustar plats elaborats amb les millors pomes del territori hi ha Mas Pou, sa Torre o Can Bach que ofereixen una cuina produïda amb matèries primeres de la millor qualitat.
Bé Nacional d'Interès Cultural
A més de ser famós per les pomes, el municipi també destaca per ser una bonica vila medieval. A l'edat mitjana formava part d'una xarxa de poblacions fortificades per protegir els seus habitants.
El poble, que té 305 habitants segons l'Idescat, es caracteritza per la seva arquitectura medieval ben conservada i per la seva tranquil·litat, que el converteixen en un lloc ideal per desconnectar de les grans ciutats.
Està rodejat per un recinte emmurallat, on l'entrada més bonica és la del carrer Portal. Ressalta la Torre de les Hores, de fins a 20 metres d'alçada i declarada Bé Nacional d'Interès Cultural.
Pobles més propers
També està catalogat com a Bé Nacional d'Interès Cultural l'antic castell, els orígens del qual es remunten al segle X.
Així mateix és destacable l'ermita de Sant Julià de Boada, un dels monuments preromànics més importants i ben conservats de Catalunya.
Tot i que el poble és petit, és a prop d'altres llocs d'interès turístic com Pals o Peratallada.
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes
- Dvisi: Quan el xef cedeix el triomf a l’equip
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Morabanc Andorra-Bàsquet Girona: Dues pròrrogues i tres hores de deliri (115-113)