Agenda del diumenge 9 de novembre: els millors plans per passar un gran dia fora de casa

Fires, festes, música, dansa, teatre i gastronomia es donen la mà en un diumenge carregat d'actes arreu de les comarques gironines

Agenda del diumenge 9 de novembre

Agenda del diumenge 9 de novembre / DdG

Bruna Segura

Girona

Mercats

Anglès, Arbúcies, Bàscara, Camprodon, l’Escala, Palafrugell, Roses, Sant Gregori i Sant Feliu de Guíxols.

Fires i Festes

  • ArbúciesFesta del Flabiol i Fira de Tardor al Montseny. Tot el dia, mercat d’artesania i productes del Montseny, mostra d’oficis i tallers.
  • 11.30–13 h, tastets de cuina de bolets; 12 h, cercavila; 13 h, mostra de balls i roda de flabiols.
  • CalongeFesta Major de Sant Martí i Festa del Vi Nou.
  • 11–14 h, mercat del vi al carrer Major; 11–12 h, visita al centre d’interpretació de les Gavarres; 11.30 h, plantada de gegants i cercavila; 12.30 h, concert de Mandie Rules; 18 h, concert No em toquis el cuplet amb Tutti Veus.
  • Cassà de la SelvaFesta de Sant Martí.
  • 9 h, esmorzar popular; 11 h, missa amb la cobla Principal de Cassà i sardanes; 12 h, animació amb Rikus, plantada de gegants, trencada d’olles, dibuix i ball.
  • Lloret de MarFesta Major de Sant Romà.
  • Tot el dia, Fira Medieval; 11 h, cloenda de l’Any Joan Domènech; 20 h, concert de l’orquestra Selvatana a l’Hotel Evenia; 23 h, ball.
  • PalafrugellFesta Petita de Sant Martí.
  • 9.30 h, plantada de gegants davant l’Ajuntament; 11 h, cercavila; 12.30 h, mostra de balls a Can Mario; 17 h, plantada de gegants i mostra de balls a l’església; 18.15 h, comiat de festa i cercavila fins a la plaça Nova.
  • PeraladaFesta Major de Sant Martí.
  • 11 h, litúrgia amb la coral de Peralada; 12.30 h, concert amb l’orquestra Maravella; 17 h, sardanes amb la cobla Maravella; 19.30 h, ball amb la mateixa orquestra.
  • PuigcerdàFira multisectorial. Tot el dia, més de 300 parades als carrers del centre.
  • RiudarenesFesta de Sant Martí.
  • 8.45–13.30 h, trobada de tractors antics; 10–13 h, trobada de puntaires; 11.30 h, comiat i proclamació de l’hereu i la pubilla.
  • RosesFestivalet de la Posta de Sol a la platja de la Perola.
  • 16–21 h, Pica Tasta amb restaurants locals; 16 h, concert de Clara Maschio i Guillermo Rizzotto; 17.30 h, Ginestà; 19 h, Serial Killerz; 20.30 h, DJ Lia Jensen.
  • Santa Coloma de FarnersFesta de la Ratafia.
  • Tot el dia, fira de ratafia i productes artesans, demostracions, xerrades, concerts, espai de jocs, tallers i exposició de ratafies concursants.
  • Vilallonga de TerFesta de Sant Martí.
  • 11 h, ofici solemne amb la cobla Rossinyolets; 11.45 h, cercavila; 13 h, sardanes; 17 h, nova sessió de sardanes a la plaça dels Països Catalans.

Música

  • Banyoles – 18 h, Auditori de l’Ateneu: actuació de la coral Veus de l’Estany.
  • Cassà de la Selva – 19 h, Golfes de Can Trinxeria: actuació de Ramon Prats amb Solot.
  • Darnius – 16 h, Sala La Concòrdia: concert de música tradicional amb el grup Mini-Tress.
  • Girona – 17.30 h, Catedral: concert solidari amb Pessic de Gospel.
  • Palamós – 12 h, Teatre La Gorga: concert de Gospelians de Girona.
  • Roses – 17 h, Teatre Municipal (TMR Auditori): concert benèfic pels damnificats de la DANA amb l’Orquestra de Metges de Girona i la pianista Carme Vilà.
  • Salt – 19 h, El Canal: concert de Joan Miquel Oliver & Meritxell Neddermann (Temporada Alta).

Dansa

  • Figueres – 17.30 h, La Cate: Festa, espectacle de celebració dels 25 anys de l’Agrupació Mediterrània Dansa.
  • 18 h, Teatre El Jardí: Jo de gran vull ser d’Arantza Labuena.
  • Palamós – 12 h, La Gorga: Festival ONA-Dance amb l’espectacle Tú y yo de la companyia DA.TE Danza.

Espectacles

  • Blanes – 19 h, Teatre: Revers d’El Mirall.
  • Girona – 18 h, La Planeta: El desmontaje; 18 h, Teatre Municipal: Sicalíptiques amb Le Croupier.
  • Llançà – 18 h, Casa de Cultura: Soroll d’avions.
  • Olot – 18 h, Els Catòlics: Fàbrica de núvies.
  • Riudellots de la Selva – 18 h, Sala La Manuela: Adossats de la Cia. La Faràndula de Llagostera.
  • Sant Feliu de Guíxols – 18 h, Teatre Auditori Narcís Masferrer: El coix d’Inishmaan amb El Centru de Canet de Mar.
  • Sant Hilari Sacalm – 18.30 h, Sala Noble: Artsperiència amb El Desconcert.
  • Torroella de Montgrí – 18 h, Auditori Teatre Espai Ter: Gegant amb Josep Maria Pou.

