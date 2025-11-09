Agenda del diumenge 9 de novembre: els millors plans per passar un gran dia fora de casa
Fires, festes, música, dansa, teatre i gastronomia es donen la mà en un diumenge carregat d'actes arreu de les comarques gironines
Girona
Mercats
Anglès, Arbúcies, Bàscara, Camprodon, l’Escala, Palafrugell, Roses, Sant Gregori i Sant Feliu de Guíxols.
Fires i Festes
- Arbúcies – Festa del Flabiol i Fira de Tardor al Montseny. Tot el dia, mercat d’artesania i productes del Montseny, mostra d’oficis i tallers.
- 11.30–13 h, tastets de cuina de bolets; 12 h, cercavila; 13 h, mostra de balls i roda de flabiols.
- Calonge – Festa Major de Sant Martí i Festa del Vi Nou.
- 11–14 h, mercat del vi al carrer Major; 11–12 h, visita al centre d’interpretació de les Gavarres; 11.30 h, plantada de gegants i cercavila; 12.30 h, concert de Mandie Rules; 18 h, concert No em toquis el cuplet amb Tutti Veus.
- Cassà de la Selva – Festa de Sant Martí.
- 9 h, esmorzar popular; 11 h, missa amb la cobla Principal de Cassà i sardanes; 12 h, animació amb Rikus, plantada de gegants, trencada d’olles, dibuix i ball.
- Lloret de Mar – Festa Major de Sant Romà.
- Tot el dia, Fira Medieval; 11 h, cloenda de l’Any Joan Domènech; 20 h, concert de l’orquestra Selvatana a l’Hotel Evenia; 23 h, ball.
- Palafrugell – Festa Petita de Sant Martí.
- 9.30 h, plantada de gegants davant l’Ajuntament; 11 h, cercavila; 12.30 h, mostra de balls a Can Mario; 17 h, plantada de gegants i mostra de balls a l’església; 18.15 h, comiat de festa i cercavila fins a la plaça Nova.
- Peralada – Festa Major de Sant Martí.
- 11 h, litúrgia amb la coral de Peralada; 12.30 h, concert amb l’orquestra Maravella; 17 h, sardanes amb la cobla Maravella; 19.30 h, ball amb la mateixa orquestra.
- Puigcerdà – Fira multisectorial. Tot el dia, més de 300 parades als carrers del centre.
- Riudarenes – Festa de Sant Martí.
- 8.45–13.30 h, trobada de tractors antics; 10–13 h, trobada de puntaires; 11.30 h, comiat i proclamació de l’hereu i la pubilla.
- Roses – Festivalet de la Posta de Sol a la platja de la Perola.
- 16–21 h, Pica Tasta amb restaurants locals; 16 h, concert de Clara Maschio i Guillermo Rizzotto; 17.30 h, Ginestà; 19 h, Serial Killerz; 20.30 h, DJ Lia Jensen.
- Santa Coloma de Farners – Festa de la Ratafia.
- Tot el dia, fira de ratafia i productes artesans, demostracions, xerrades, concerts, espai de jocs, tallers i exposició de ratafies concursants.
- Vilallonga de Ter – Festa de Sant Martí.
- 11 h, ofici solemne amb la cobla Rossinyolets; 11.45 h, cercavila; 13 h, sardanes; 17 h, nova sessió de sardanes a la plaça dels Països Catalans.
Música
- Banyoles – 18 h, Auditori de l’Ateneu: actuació de la coral Veus de l’Estany.
- Cassà de la Selva – 19 h, Golfes de Can Trinxeria: actuació de Ramon Prats amb Solot.
- Darnius – 16 h, Sala La Concòrdia: concert de música tradicional amb el grup Mini-Tress.
- Girona – 17.30 h, Catedral: concert solidari amb Pessic de Gospel.
- Palamós – 12 h, Teatre La Gorga: concert de Gospelians de Girona.
- Roses – 17 h, Teatre Municipal (TMR Auditori): concert benèfic pels damnificats de la DANA amb l’Orquestra de Metges de Girona i la pianista Carme Vilà.
- Salt – 19 h, El Canal: concert de Joan Miquel Oliver & Meritxell Neddermann (Temporada Alta).
Dansa
- Figueres – 17.30 h, La Cate: Festa, espectacle de celebració dels 25 anys de l’Agrupació Mediterrània Dansa.
- 18 h, Teatre El Jardí: Jo de gran vull ser d’Arantza Labuena.
- Palamós – 12 h, La Gorga: Festival ONA-Dance amb l’espectacle Tú y yo de la companyia DA.TE Danza.
Espectacles
- Blanes – 19 h, Teatre: Revers d’El Mirall.
- Girona – 18 h, La Planeta: El desmontaje; 18 h, Teatre Municipal: Sicalíptiques amb Le Croupier.
- Llançà – 18 h, Casa de Cultura: Soroll d’avions.
- Olot – 18 h, Els Catòlics: Fàbrica de núvies.
- Riudellots de la Selva – 18 h, Sala La Manuela: Adossats de la Cia. La Faràndula de Llagostera.
- Sant Feliu de Guíxols – 18 h, Teatre Auditori Narcís Masferrer: El coix d’Inishmaan amb El Centru de Canet de Mar.
- Sant Hilari Sacalm – 18.30 h, Sala Noble: Artsperiència amb El Desconcert.
- Torroella de Montgrí – 18 h, Auditori Teatre Espai Ter: Gegant amb Josep Maria Pou.
