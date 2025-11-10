Agenda del 10 de novembre: tots els actes d'aquest dilluns
Consulta l'agenda més completa de mercats, fires de tardor, balls populars, conferències, gastronomia tradicional i exposicions d'arreu de les comarques gironines
Girona
🛍️ Mercats
Blanes, Bàscara, Cadaqués, Colera, Olot, Osor, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí.
💃 Balls
- Fortià – 18 h, Centre Agrícola i Social: ball amb Andreu.
🗣️ Conferències
- Cornellà del Terri – 19.30 h, Sala de Plens de l’Ajuntament: Cap a la Catalunya del futur: oportunitats i desafiaments, a càrrec del president Artur Mas.
- Girona –
- 18 h, Catedral: Mons imaginaris des de fa 1.000 anys.
- 18 h, Biblioteca Carles Rahola: xerrada sobre El retrat de Dorian Gray amb Miquel Berga Bagué.
- 19 h, Casa de Cultura: Tot és efecte del canvi climàtic? amb Carolina Martí.
🎠 Festes
- Vilallonga de Ter – Festa de Sant Martí.
- 10 h, campionat local de petanca; 11 h, missa i benedicció de vehicles; 12 h, sardanes amb la cobla Principal de la Bisbal; 15 h, campionat de truc al bar de la piscina; 16 h, nova sessió de sardanes amb la cobla Principal de la Bisbal; 19 h, concert i gran ball amb la mateixa orquestra a la sala de la Cooperativa.
🍽️ Gastronomia
- Palafrugell – Campanya Es Niu, amb plats tradicionals als restaurants L’Arc, Pa i Raïm, La Xicra, Xadó i Escola d’Hostaleria Baix Empordà (Palafrugell), Casamar (Llafranc) i La Sala de l’Isaac (Llofriu). Fins al 14 de desembre.
- Sant Feliu de Guíxols – Ganxotapes Tardor: tapa i beguda a 3,5 € o menú de sis tapes i beguda. Una quarantena de bars i restaurants adherits. Fins al 17 de novembre.
📖 Lectura infantil
- Girona – 17.30 h, Biblioteca Just M. Casero: Contes en família per a infants de 0 a 4 anys.
- Olot – 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda: Llibres d’artista: quan els artistes creen per als infants, laboratori de lectura amb Mar González.
🖼️ Exposicions
- Banyoles – Museu Darder: Espai d’Interpretació de l’Estany, exposició permanent sobre ciències naturals i el territori.
- Figueres –
- Casa Natal de Salvador Dalí: Lorca – Dalí. Figueres, 1925-2025.
- Teatre-Museu Dalí: Madona de Portlligat (fins al 22 de febrer).
- Museu del Joguet de Catalunya: Glamurosa Barbie (fins al 8 de març).
- Girona –
- CaixaForum: Còmics, somnis i història (fins al 15 de febrer).
- Bòlit (La Rambla, Sant Nicolau i Pou Rodó): Dona Vida Llibertat (fins al 8 de febrer).
- Casa Masó: Dibuixos de mestres antics (fins al 21 de març).
- Museu d’Història: Volaverunt. Els gravats de Goya des de la contemporaneïtat (fins al 6 d’abril).
- Casa de Cultura: Filtracions (fins al 10 de gener) i Quimera (fins al 22 de novembre).
- Biblioteca Carles Rahola: Veus silenciades, homenatge als periodistes morts en conflictes (fins al 29 de novembre).
- Centre Cultural La Mercè: Entropia. L’art com a resistència al caos de Marta Salvador (fins al 7 de novembre).
- L’Escala – Alfolí de la Sal: Pinta, no deixis mai de pintar de Daniel Berdala (fins al 30 de novembre).
- La Bisbal d’Empordà – Terracotta Museu: Ceràmica i construcció, de la col·lecció Jaume Vilà (fins al 18 de gener).
- La Jonquera – Museu Memorial de l’Exili: Destí La Jonquera. Migracions transformadores (fins a l’11 de gener) i Refugiats i guerres (fins al 4 de gener).
- Olot – Museu de la Garrotxa: Jordi Curós. D’acalorat a colorista i Instants. Abans, durant i després del gest de Peu Sau (fins a l’11 de gener).
- Palafrugell – Museu Can Mario: Tot allò repetit ocupa un lloc únic de Pere Noguera i Ritme i matèria de Marcel Martí (fins al 23 de novembre).
- Fundació Josep Pla: exposició permanent La passió per escriure i 100 anys de Coses vistes (fins al 4 d’abril).
- Puigcerdà – Arxiu Comarcal: Quan érem Mallorca. Geopolítica, economia i vida quotidiana a la Cerdanya entre els segles XIII i XIV (fins al 30 de novembre).
- Sant Feliu de Guíxols – Casa Irla: Bravva de Julia Olivé i Julia Capella (fins al 23 de novembre).
- Torroella de Montgrí – Palau Solterra: On abortion, de Laia Abril (fins a l’11 de novembre).
