Agenda del 10 de novembre: tots els actes d'aquest dilluns

Consulta l'agenda més completa de mercats, fires de tardor, balls populars, conferències, gastronomia tradicional i exposicions d'arreu de les comarques gironines

L'agenda del 10 de novembre

L'agenda del 10 de novembre / DdG

Bruna Segura

Girona

🛍️ Mercats

Blanes, Bàscara, Cadaqués, Colera, Olot, Osor, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí.

💃 Balls

  • Fortià – 18 h, Centre Agrícola i Social: ball amb Andreu.

🗣️ Conferències

  • Cornellà del Terri – 19.30 h, Sala de Plens de l’Ajuntament: Cap a la Catalunya del futur: oportunitats i desafiaments, a càrrec del president Artur Mas.
  • Girona
  • 18 h, Catedral: Mons imaginaris des de fa 1.000 anys.
  • 18 h, Biblioteca Carles Rahola: xerrada sobre El retrat de Dorian Gray amb Miquel Berga Bagué.
  • 19 h, Casa de Cultura: Tot és efecte del canvi climàtic? amb Carolina Martí.

🎠 Festes

  • Vilallonga de TerFesta de Sant Martí.
  • 10 h, campionat local de petanca; 11 h, missa i benedicció de vehicles; 12 h, sardanes amb la cobla Principal de la Bisbal; 15 h, campionat de truc al bar de la piscina; 16 h, nova sessió de sardanes amb la cobla Principal de la Bisbal; 19 h, concert i gran ball amb la mateixa orquestra a la sala de la Cooperativa.

🍽️ Gastronomia

  • PalafrugellCampanya Es Niu, amb plats tradicionals als restaurants L’Arc, Pa i Raïm, La Xicra, Xadó i Escola d’Hostaleria Baix Empordà (Palafrugell), Casamar (Llafranc) i La Sala de l’Isaac (Llofriu). Fins al 14 de desembre.
  • Sant Feliu de GuíxolsGanxotapes Tardor: tapa i beguda a 3,5 € o menú de sis tapes i beguda. Una quarantena de bars i restaurants adherits. Fins al 17 de novembre.

📖 Lectura infantil

  • Girona – 17.30 h, Biblioteca Just M. Casero: Contes en família per a infants de 0 a 4 anys.
  • Olot – 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda: Llibres d’artista: quan els artistes creen per als infants, laboratori de lectura amb Mar González.

🖼️ Exposicions

  • Banyoles – Museu Darder: Espai d’Interpretació de l’Estany, exposició permanent sobre ciències naturals i el territori.
  • Figueres
  • Casa Natal de Salvador Dalí: Lorca – Dalí. Figueres, 1925-2025.
  • Teatre-Museu Dalí: Madona de Portlligat (fins al 22 de febrer).
  • Museu del Joguet de Catalunya: Glamurosa Barbie (fins al 8 de març).
  • Girona
  • CaixaForum: Còmics, somnis i història (fins al 15 de febrer).
  • Bòlit (La Rambla, Sant Nicolau i Pou Rodó): Dona Vida Llibertat (fins al 8 de febrer).
  • Casa Masó: Dibuixos de mestres antics (fins al 21 de març).
  • Museu d’Història: Volaverunt. Els gravats de Goya des de la contemporaneïtat (fins al 6 d’abril).
  • Casa de Cultura: Filtracions (fins al 10 de gener) i Quimera (fins al 22 de novembre).
  • Biblioteca Carles Rahola: Veus silenciades, homenatge als periodistes morts en conflictes (fins al 29 de novembre).
  • Centre Cultural La Mercè: Entropia. L’art com a resistència al caos de Marta Salvador (fins al 7 de novembre).
  • L’Escala – Alfolí de la Sal: Pinta, no deixis mai de pintar de Daniel Berdala (fins al 30 de novembre).
  • La Bisbal d’Empordà – Terracotta Museu: Ceràmica i construcció, de la col·lecció Jaume Vilà (fins al 18 de gener).
  • La Jonquera – Museu Memorial de l’Exili: Destí La Jonquera. Migracions transformadores (fins a l’11 de gener) i Refugiats i guerres (fins al 4 de gener).
  • Olot – Museu de la Garrotxa: Jordi Curós. D’acalorat a colorista i Instants. Abans, durant i després del gest de Peu Sau (fins a l’11 de gener).
  • Palafrugell – Museu Can Mario: Tot allò repetit ocupa un lloc únic de Pere Noguera i Ritme i matèria de Marcel Martí (fins al 23 de novembre).
  • Fundació Josep Pla: exposició permanent La passió per escriure i 100 anys de Coses vistes (fins al 4 d’abril).
  • Puigcerdà – Arxiu Comarcal: Quan érem Mallorca. Geopolítica, economia i vida quotidiana a la Cerdanya entre els segles XIII i XIV (fins al 30 de novembre).
  • Sant Feliu de Guíxols – Casa Irla: Bravva de Julia Olivé i Julia Capella (fins al 23 de novembre).
  • Torroella de Montgrí – Palau Solterra: On abortion, de Laia Abril (fins a l’11 de novembre).

TEMES

