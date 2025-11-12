Bones xifres per al sector de l’habitatge
Un dels principals indicadors positius són els projectes visats pels arquitectes i durant aquest primer setembre de l’any la xifra ha arribat als 1.507 habitatges; el mercat de segona mà també creix
David Céspedes/ACN
El sector de la construcció a les comarques gironines té alguns indicadors positius. Un d’ells és el nombre de projectes visats pels arquitectes. La xifra és la que marca la realitat pel que a fa l’inici de nous habitatges i, en aquest sentit, el darrer balanç fet públic se centra al primer semestre del present any. En aquest sentit, durant els primers sis mesos de 2025 els arquitectes gironins han visat un tota de 1.507 habitatges. Per acabar-ho de concretar més, això significa un 21,5% més que el mateix període de l’any passat i la dada més alta dels darrers 15 anys. Això fa que els arquitectes gironins considerin que cal ser optimista amb la tendència a l’alça dels darrers anys, però recorden que encara s’està «molt lluny» del que seria «òptim» tant a la demarcació com al conjunt de Catalunya. Falten pisos i la demanda creix.
Previsions optimistes
En el mateix darrer balanç es parlava també que en els pròxims mesos a les comarques gironines s’aixecaran més de 1.500 habitatges nous, la xifra més alta des de 2010 i que confirma «una tendència a l’alça» si bé els arquitectes reconeixen que «es venia de molt avall». De fet, els 1.507 projectes visats que ha recollit el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a la demarcació en els sis primers mesos de l’any contrasten amb els 305 que hi va haver el 2015, una de les dades més baixes que s’ha registrat mai.
Aquests més de 1.500 visats nous representen un 18% del total de Catalunya, que ha estat de 8.107, molt lluny encara de les 25.000 que determina com a «òptims» el pla territorial sectorial. Malgrat tot, des del col·legi a Girona es mostren «satisfets» i veuen l’augment de més d’un 21% de visats respecte al primer semestre de l’any passat com una dada «molt positiva» pel sector.
El nombre de projectes visats engloba a tota la demarcació gironina, tant interior com a la costa. L’increment d’habitatges, ha estat afavorit per dues grans promocions plurifamiliars de més de 10.000 m² -a Vilablareix (Gironès) i Platja d’Aro (Baix Empordà)- i tres de més de 5.000 m² - a Girona, Lloret de Mar i Figueres- que entre totes tres sumen 315 habitatges.
Pel que fa a la superfície total en habitatge, durant el primer semestre de 2025 s’han visat 318.060 m², el 4,24% més que el mateix període de l’any anterior. Aquesta xifra representa el 20,04% de la superfície total visada d’habitatge a tot Catalunya. El fet que la superfície només hagi crescut un 4% respecte a l’any passat, i el nombre d’habitatges superi el 21%, certifica que s’han fet més blocs de pisos que no pas cases unifamiliars.
Les dades facilitades pel COAC a Girona assenyalen que les comarques amb més habitatge visat són el Baix Empordà i Girona. Això es deu a la forta demanda de les comarques, una afavorida pel litoral i l’altra per la concentració de població, en tant que capital de la demarcació. En total, al Baix Empordà s’han visat 406 habitatges, al Gironès 389, a la Selva 282 i l’Alt Empordà 207.
En referència a la superfície visada que no està dedicada a l’habitatge, a les comarques gironines ha estat de 41.973 m², una xifra que representa una caiguda del 22,52% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, aquesta dada representa el 8,3% del conjunt de Catalunya, que ha estat de 502.375 m².
El mercat de segona mà
D’altra banda, en el mercat de l’habitatge altres actors que hi intervenen són els Agents de la Propietat Immobiliària. Segons van informar fa uns mesos, la compra d’habitatges de segona mà ha registrat un increment substancial a Girona ciutat. D’acord amb les xifres facilitades, en el primer trimestre de l’any es van vendre 321 immobles, pels 184 de fa un any. Des del col·legi van assegurar quan van fer balanç que les operacions de segona mà ofereixen una mesura «més estable i representativa del mercat real», ja que permeten identificar amb precisió la tendència general sense que les promocions noves alterin les conclusions. A banda de Girona, Ripoll també va registrar bones xifres respecte l’any passat, si bé cal dir que amb números absoluts és molt més baixa que Girona. A la capital del Ripollès s’ha passat de 17 a 29 operacions.
On havia caigut el nombre d’habitatges de segona mà venuts el primer trimestre de l’any va ser a Olot. De fet, és la capital de comarca gironina on més es nota. En concret, es va registrar un descens del 55% i es va passar al primer trimestre de 129 a 105 operacions de compravenda. Altres capitals on també havien caigut ere Banyoles i Puigcerdà.
