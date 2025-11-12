Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El broker hipotecari: què és i com actua

El seu objectiu i funció és trobar i negociar la millor hipoteca possible segons el perfil del client

La seva figura ens pot acompanyar a la recerca de la millor hipoteca. | | DDG

La seva figura ens pot acompanyar a la recerca de la millor hipoteca. | | DDG

DdG/E.Remolina/AMIC

Girona

Un broker hipotecari (o intermediari hipotecari) és un professional independent o empresa que actua com a intermediari entre el client i les entitats financeres. El seu objectiu és trobar i negociar la millor hipoteca possible segons el perfil econòmic, laboral i personal del client. A diferència d’un banc, el broker no concedeix préstecs directament, sinó que treballa amb diverses entitats per presentar diferents opcions i ajudar el client a escollir la més adequada.

Les principals funcions del broker són: Anàlisi del perfil del client: estudia els ingressos, despeses, deutes i estalvis del client per determinar quines hipoteques són viables. Cerca i comparació d’ofertes: contacta amb diversos bancs i entitats per trobar condicions favorables (tipus d’interès, comissions, termini, etc.).

Què pot aconseguir?

La negociació amb els bancs: pot aconseguir condicions més bones que les que un particular obtindria directament, gràcies al seu volum d’operacions i coneixement del mercat. Assessorament personalitzat: explica els avantatges i inconvenients de cada opció, ajudant el client a prendre una decisió informada.

Gestió del procés: acompanya el client en tot el procés de tramitació, des de la preaprovació fins a la signatura davant notari.

Els avantatges que comporta comptar amb un professional d’aquest perfil són:

Estalvi de temps: el broker s’encarrega de fer totes les gestions amb els bancs.

Millors condicions: sovint pot obtenir tipus d’interès més baixos o menys comissions gràcies a acords amb entitats.

Assessorament professional: coneix bé el mercat i pot evitar errors habituals o condicions poc clares.

Accés a més opcions: treballa amb diversos bancs, no només amb un.

Acompanyament complet: ajuda a preparar la documentació, revisar les clàusules i entendre la lletra petita. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, abans de contractar aquest servei, s’ha de tenir en compte:

Els honoraris: alguns brokers cobren una comissió directa al client, mentre que d’altres reben la seva remuneració del banc que concedeix la hipoteca. És important saber qui paga i com més aviat de començar.

Dependència del broker: cal assegurar-se que sigui un professional registrat al Banc d’Espanya i que actuï de manera independent, sense afavorir cap entitat concreta.

No sempre necessari: si el client té un bon perfil financer i temps per negociar, pot obtenir bones condicions directament amb el seu banc. La comissió d’un broker hipotecari pot variar molt segons el tipus d’operació i la seva política: Si cobra del client, la comissió sol estar entre el 0,5% i l’1% del capital hipotecari, encara que alguns estableixen una tarifa fixa. Si cobra del banc, el servei pot ser gratuït per al client, tot i que és recomanable confirmar-ho i assegurar que el broker treballa amb transparència. En qualsevol cas, la llei obliga a informar prèviament per escrit de totes les comissions i condicions abans de signar cap contracte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents