El broker hipotecari: què és i com actua
El seu objectiu i funció és trobar i negociar la millor hipoteca possible segons el perfil del client
DdG/E.Remolina/AMIC
Un broker hipotecari (o intermediari hipotecari) és un professional independent o empresa que actua com a intermediari entre el client i les entitats financeres. El seu objectiu és trobar i negociar la millor hipoteca possible segons el perfil econòmic, laboral i personal del client. A diferència d’un banc, el broker no concedeix préstecs directament, sinó que treballa amb diverses entitats per presentar diferents opcions i ajudar el client a escollir la més adequada.
Les principals funcions del broker són: Anàlisi del perfil del client: estudia els ingressos, despeses, deutes i estalvis del client per determinar quines hipoteques són viables. Cerca i comparació d’ofertes: contacta amb diversos bancs i entitats per trobar condicions favorables (tipus d’interès, comissions, termini, etc.).
Què pot aconseguir?
La negociació amb els bancs: pot aconseguir condicions més bones que les que un particular obtindria directament, gràcies al seu volum d’operacions i coneixement del mercat. Assessorament personalitzat: explica els avantatges i inconvenients de cada opció, ajudant el client a prendre una decisió informada.
Gestió del procés: acompanya el client en tot el procés de tramitació, des de la preaprovació fins a la signatura davant notari.
Els avantatges que comporta comptar amb un professional d’aquest perfil són:
Estalvi de temps: el broker s’encarrega de fer totes les gestions amb els bancs.
Millors condicions: sovint pot obtenir tipus d’interès més baixos o menys comissions gràcies a acords amb entitats.
Assessorament professional: coneix bé el mercat i pot evitar errors habituals o condicions poc clares.
Accés a més opcions: treballa amb diversos bancs, no només amb un.
Acompanyament complet: ajuda a preparar la documentació, revisar les clàusules i entendre la lletra petita. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, abans de contractar aquest servei, s’ha de tenir en compte:
Els honoraris: alguns brokers cobren una comissió directa al client, mentre que d’altres reben la seva remuneració del banc que concedeix la hipoteca. És important saber qui paga i com més aviat de començar.
Dependència del broker: cal assegurar-se que sigui un professional registrat al Banc d’Espanya i que actuï de manera independent, sense afavorir cap entitat concreta.
No sempre necessari: si el client té un bon perfil financer i temps per negociar, pot obtenir bones condicions directament amb el seu banc. La comissió d’un broker hipotecari pot variar molt segons el tipus d’operació i la seva política: Si cobra del client, la comissió sol estar entre el 0,5% i l’1% del capital hipotecari, encara que alguns estableixen una tarifa fixa. Si cobra del banc, el servei pot ser gratuït per al client, tot i que és recomanable confirmar-ho i assegurar que el broker treballa amb transparència. En qualsevol cas, la llei obliga a informar prèviament per escrit de totes les comissions i condicions abans de signar cap contracte.
