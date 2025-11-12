Com reforçar la seguretat a casa
Posar una alarma, càmeres de vigilància, reforçar les portes i finestres o una caixa forta són algunes mesures per poder blindar la nostra llar
Al nostre habitatge sempre ens volem sentir segurs. Lamentablement, no sempre és així. La xifra de robatoris amb força als domicilis s’ha anat incrementant i cada cop són més els propietaris que volen instal·lar sistemes de reforç. Les mesures per mantenir un habitatge més segur no cal que s’apliquin únicament durant els mesos d’estiu. Establir les mesures preventives adequades és el primer que hem de fer si volem sentir-nos més segurs i protegits a casa.
Si el que volem és una seguretat física ens haurem de decantar per una portada d’entrada blindada o reforçada que inclogui també un pany de seguretat. En el mercat actualment trobarem diferents opcions i, per aquest motiu, sempre és aconsellable posar-nos en mans d’un professional perquè ens doni la millor opció i ens orienti sobre els diferents sistemes.
Reixes i persianes de seguretat
També són cada vegada més les persones que protegeixen casa seva amb reixes o persianes de seguretat en finestres baixes o en punts fàcilment accessibles. Si disposem d’una casa amb garatge particular també haurem de tenir present que potser caldria dotar aquest espai d’un sistema antiobertura forçada. Els sistemes electrònics juguen també un paper fonamental en la protecció de l’habitatge. En aquest sentit, el mercat ens ofereixen diverses opcions com alarmes amb sensors de moviment i connexió a central receptora, càmeres de vigilància (CCTV) amb accés des del mòbil que ens permet visualitzar la casa quan siguem fora, sensors d’obertura a portes i finestres o bé un videoporter digital per veure qui truca fins i tot des de fora de casa.
Si tenim un espai de jardí o una zona exterior també podem instal·lar un sistema dels anomenats d’il·luminació intel·ligent. Es poden posar punts de control en diversos punts, per exemple l’entrada, o bé un simulador de presència que, el que farà, serà simular que som a casa amb llums programables o bé automàtiques. També aconsellen que, en el cas que hàgim d’estar fora un cert temps, intentar fer veure que som al domicili. Un sistema domòtic que obri i tanqui finestres o els tendals pot ajudar a mantenir una certa protecció. És igualment aconsellable, disposar d’una bona cobertura d’assegurança. Primer, cal revisar que cobreixi els possibles robatoris, danys per intrusió i un sistema d’assistència urgència en cas que s’activi l’alerta. Algunes pòlisses inclouen instal·lació de sistemes d’alarma a bon preu. De portes endins, és recomanable disposar d’una caixa forta dissimulada. El mercat també ofereix múltiples opcions, segons les nostres necessitats particulars.
Evitar el robatori ràpid
La majoria dels robatoris són ràpids. Per això cal evitar el robatori dels 3 minuts: el 90 per cent dels panys instal·lats a les llars s’obren en menys de tres minuts fent saltar el bombí. Per aquest motiu, és aconsellable posar un escut de seguretat a la porta. Almenys s’oferirà més resistència ja que calen almenys 20 minuts per desmuntar-lo.
Girona es troba al capdavant de les províncies pel que fa a la taxa per cada 100.000 habitants i també, la segueixen altres cinc províncies, totes elles situades a la costa mediterrània. Moltes segones residències d’aquestes zones s’han convertit en l’objectiu dels lladres. De fet, a Girona, les urbanitzacions de la Costa Brava són tradicionalment indrets on molts lladres intenten delinquir i la falta d’ocupació durant l’hivern les converteixen en l’objectiu perfecte.
