Arriba el fred i és temps de calefacció

Prop del 40% de consum energètic en un habitatge es destina als aparells per escalfar

Durant aquesta època també cal vigilar l'ús de les estufes dins de casa.

Durant aquesta època també cal vigilar l'ús de les estufes dins de casa.

DdG

Girona

Amb la tardor ja avançada arriba el moment de posar a punt la calefacció o de plantejar-se sistemes més eficients per a la llar. En indrets, on els hiverns combinen temperatures moderades amb ventades i humitat, aconseguir un confort tèrmic equilibrat és essencial per al benestar i l’estalvi energètic. Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), prop del 40% del consum energètic d’una llar es destina a la calefacció. Davant d’aquest pes, apostar per sistemes d’alta eficiència pot suposar un estalvi significatiu. Les bombes de calor aerotèrmiques, per exemple, permeten reduir el consum fins a un 30% respecte als sistemes tradicionals. Les calderes de condensació, la geotèrmia o els sistemes híbrids són opcions cada cop més presents als habitatges nous o rehabilitats.

La revisió anual a l’habitatge

A més de l’elecció de l’equip, és igualment important el manteniment i l’aïllament. Una revisió anual dels sistemes de calefacció o climatització pot allargar-ne la vida útil i evitar avaries costoses. D’altra banda, millorar el tancament de finestres o l’aïllament de parets pot reduir les pèrdues de calor i, amb elles, fins a un 20% del consum energètic.

A Catalunya, segons l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el 70% de les llars encara utilitzen gas natural o gasoil per escalfar-se, però les instal·lacions amb bomba de calor s’han duplicat en només cinc anys. El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) preveu que el 2030 més de la meitat dels sistemes de climatització siguin elèctrics i provinents de fonts renovables.

Aquest canvi tecnològic s’acompanya, a més, de noves ajudes públiques per a la substitució d’equips antics per models més sostenibles.

Els professionals del sector recorden que cada habitatge té necessitats diferents: no és el mateix una casa exposada a la tramuntana, que un pis al centre d’una ciutat o una segona residència a la costa. Per això recomanen demanar sempre assessorament a instal·ladors acreditats i empreses de confiança del territori, que puguin valorar les característiques constructives, l’orientació solar i els hàbits de consum de cada família.

Escollir bé des del principi és la millor manera de garantir confort, eficiència i sostenibilitat durant tot l’hivern. Perquè el veritable luxe, a casa, és sentir-se bé sense pensar en el termòstat.

