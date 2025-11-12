Arriba el fred i és temps de calefacció
Prop del 40% de consum energètic en un habitatge es destina als aparells per escalfar
DdG
Amb la tardor ja avançada arriba el moment de posar a punt la calefacció o de plantejar-se sistemes més eficients per a la llar. En indrets, on els hiverns combinen temperatures moderades amb ventades i humitat, aconseguir un confort tèrmic equilibrat és essencial per al benestar i l’estalvi energètic. Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), prop del 40% del consum energètic d’una llar es destina a la calefacció. Davant d’aquest pes, apostar per sistemes d’alta eficiència pot suposar un estalvi significatiu. Les bombes de calor aerotèrmiques, per exemple, permeten reduir el consum fins a un 30% respecte als sistemes tradicionals. Les calderes de condensació, la geotèrmia o els sistemes híbrids són opcions cada cop més presents als habitatges nous o rehabilitats.
La revisió anual a l’habitatge
A més de l’elecció de l’equip, és igualment important el manteniment i l’aïllament. Una revisió anual dels sistemes de calefacció o climatització pot allargar-ne la vida útil i evitar avaries costoses. D’altra banda, millorar el tancament de finestres o l’aïllament de parets pot reduir les pèrdues de calor i, amb elles, fins a un 20% del consum energètic.
A Catalunya, segons l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el 70% de les llars encara utilitzen gas natural o gasoil per escalfar-se, però les instal·lacions amb bomba de calor s’han duplicat en només cinc anys. El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) preveu que el 2030 més de la meitat dels sistemes de climatització siguin elèctrics i provinents de fonts renovables.
Aquest canvi tecnològic s’acompanya, a més, de noves ajudes públiques per a la substitució d’equips antics per models més sostenibles.
Els professionals del sector recorden que cada habitatge té necessitats diferents: no és el mateix una casa exposada a la tramuntana, que un pis al centre d’una ciutat o una segona residència a la costa. Per això recomanen demanar sempre assessorament a instal·ladors acreditats i empreses de confiança del territori, que puguin valorar les característiques constructives, l’orientació solar i els hàbits de consum de cada família.
Escollir bé des del principi és la millor manera de garantir confort, eficiència i sostenibilitat durant tot l’hivern. Perquè el veritable luxe, a casa, és sentir-se bé sense pensar en el termòstat.
