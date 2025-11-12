Humitats i embussos, els perills i el temor de qualsevol habitatge
Trucar a un especialista és indispensable, però abans també podem intentar solucions més casolanes
David Céspedes/Eva Remolina
Una de les avaries més freqüents a la llar és un embús en alguna canonada. Qui no tem en algun moment patir una filtració que produeixi una humitat en alguna estança. Tot plegat fa que els embussos i les humitats es converteixen en els perills de qualsevol habitatge. Per aquest motiu, cal prendre alguna mesura per evitar patir les conseqüències desagradables.
Consells i mesures
Els desaigües del bany i la cuina solen embussar-se amb freqüència. Els primers per l’acumulació de cabells, paper, tovalloletes humides i tampons, mentre que a la cuina els ocasiona principalment el sabó i les restes de menjar.
Trucar a un especialista perquè ens desembussi l’aigüera a vegades es torna indispensable, però abans podem provar amb alguns trucs casolans, que la majoria de les vegades, solen ser efectius:
Bicarbonat i vinagre: El primer que farem serà abocar pel desaigüe un got de bicarbonat i un altre de vinagre, posem el tap per a deixar que actuï durant una mitja hora, i a continuació tirem abundant aigua calenta. Repetir l’operació si no hem eliminat l’embús per complet.
- La coca-cola és un producte del qual s’ha parlat molt, però... realment funciona? La resposta és: depèn. Vegem per què: dins de la composició d’aquest refresc trobem l’Àcid Fosfòric, un àcid que s’utilitza bàsicament per a donar un millor sabor, concretament aquest punt d’acidesa que té la beguda. L’Àcid fosfòric és un potent corrosiu que és usat en moltes indústries per a eliminar l’òxid dels metalls. Però la realitat és que la concentració d’aquest és tan petit que aquest és el motiu pel qual no és capaç d’arrencar obstruccions massa grans, encara que per taps més petits, sí pot funcionar.
- Sosa Càustica: La sosa càustica es fa servir per a netejar elements amb molt de greix, com les campanes, les barbacoes o els forns. Sempre amb precaució i amb l’ús de guants, abocar una tassa de sosa pel desaigüe (prèviament buidat d’aigua). Deixem actuar uns minuts i immediatament després abocarem aigua calenta en abundància.
- Sal: Bullir un litre d’aigua amb sal i abocar pel desaigüe a poc a poc.
Un cop desembussat, cal tenir en compte una sèrie de mesures per a evitar que el problema ens torni a passar, entre les quals es troben:
- Netejar bé els plats de possibles restes de menjar abans d’introduir-los a l’aigüera.
- No abocar oli de fregir pel desaigüe, ja que pot solidificar-se i obstruir la canonada.
- Tampoc és aconsellable llençar-hi pel desaigüe pintures ni productes químics.
I en el cas de patir humitats, si bé la majoria dels fongs són innocus per a la salut dels éssers humans, alguns són capaços de desprendre micotoxines, que poden arribar a afectar greument la salut. A més de la neteja, és important mantenir seques les zones en les quals s’acumula molta humitat, com els soterranis. En aquests utilitzar un deshumidificador.
