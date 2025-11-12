Neteja i ordre a la llar: com tenir-ho tot a punt de revista
La cuina de l’habitatge és on cal concentrar més esforços
DdG/AMIC
La llar és un dels espais on passem més hores i temps de la nostra vida. Per estar amb pau i tranquil·litat no hi ha res millor que mantenir l’habitatge net i en ordre. No sempre serà possible. Per això podem seguir alguns consells i recomanacions per tenir un pis en perfecte estat de revista.. Es diu que la cuina d’un habitatge és una de les estances on es passa més temps.
Atenció a la cuina
La cuina és un dels espais més utilitzats de la llar i, alhora, un dels que més brutícia pot acumular. Restes de menjar, greix, vapor i pols s’hi ajunten fàcilment i, si no es neteja amb regularitat, es converteix en un focus de gèrmens i males olors. Una bona neteja, feta amb ordre i constància, no només garanteix higiene, sinó també comoditat i seguretat.
1. Preparació prèvia: Abans de començar, és recomanable recollir tot el que pugui destorbar: plats, coberts, estris o aliments fora de lloc. També és útil ventilar la cuina per eliminar olors i millorar l’ambient.
2. Superfícies de treball: Taulells i taules: neteja’ls cada dia amb aigua tèbia i sabó neutre. Si hi ha taques de greix, es pot utilitzar vinagre blanc o bicarbonat. Rajoles i parets: passa-hi un drap humit un cop per setmana i, si hi ha esquitxades d’oli, fes servir un desgreixant suau.
3. Electrodomèstics: Nevera: buida-la un cop al mes, llença els aliments caducats i neteja l’interior amb aigua i bicarbonat. Forn i microones: elimina les restes de menjar després de cada ús. Per a una neteja profunda, col·loca dins un bol amb aigua i llimona, escalfa uns minuts i passa-hi un drap.Campana extractora: renta els filtres amb aigua calenta i sabó per evitar acumulació de greix. Rentaplats i rentadora: fes-hi una rentada en buit amb vinagre o producte específic un cop al mes.
4. Fogons i plaques: Gas: treu els cremadors i renta’ls amb aigua calenta i sabó. Vitroceràmica o inducció: passa-hi un drap humit després de cada ús i, si hi ha restes enganxades, fes servir una rasqueta especial.
5. Mobles i calaixos: Buida els armaris de tant en tant per netejar la pols i comprovar la data dels aliments. Passa un drap humit amb sabó suau i asseca bé abans de tornar a guardar-ho tot.
6. Pica i aixetes: Renta la pica cada dia amb aigua i detergent. Per evitar incrustacions de calç a les aixetes, utilitza vinagre blanc.
7. Terra: Escombra o passa l’aspirador diàriament, sobretot a les zones properes als fogons. Frega el terra amb aigua tèbia i un producte adequat almenys dos cops per setmana.
