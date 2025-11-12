Una piscina en bon estat per a aguantar tot l’hivern
Durant aquesta època és important prendre mesures per poder afrontar la propera temporada en condicions
David Céspedes/AMIC
Per mantenir la piscina en bon estat a l’hivern sense necessitat de buidar-la, cal fer el que s’anomena hivernatge de manera correcta. Seguint uns consells i passos ens podem estalviar molts mals de cap i ens assegurarem tenir la piscina en condicions per a la propera temporda. Un bon professioal ens pots assessorar en la matèria. Alguns passos claus per tenir la piscina en bon estat ara que venen mesos de baixes temperatures i molta humitat són, en primer lloc, fer una neteja abans de tancar-la. Cal que netegem a consciència el fons de la piscina i també les parets i els seus filtres. Cal ajustar el ph (entre 7,2 i 7,6) i el nivell de clor o desinfectant i, finalment també, afegir un producte d’hivernatge per evitar la presència d’algues i bacteris durant aquests mesos de tardor i hivern.
Mesures professionals
També és aconsellable deixar de funcionar la bomba durant unes hores al dia durant l’hivern sino vivim en una zona molt freda. En canvi, si la piscina està situada en algun punt de molt fred es pot parar la bomba i buidar posteriorment el circuit. Opcionalment, també és aconsellable baixar el nivell de l’aigua, tot i que cada vegada està més estesa la possibilitat de mantenir l’aigua d’una temporada per altre i així fomentar un estalvi en el consum.
Alguns professionals aconsellen també que en piscines amb els skimmers es baixi l’aigua per sota per evitar l’efecte de les gelades. Per això, millor no buidar la piscina complementa i mantenir la pressió de les parets.
Durant aquests mesos és prou important també tapar la piscina amb una coberta o posar els coneguts flotadors d’hivernatge per evitar pressió si es congela. I, puntualment, cal fer revisions per controlar el nivell de l’aigua, la brutícia i l’estat de la coberta. Aquesta operació la podem portar a terme cada 3 o 4 setmanes.
Amb el final de l’estiu, els banys diaris a la piscina s’acaben, però això no vol dir que hàgim d’oblidar-nos del manteniment. Durant el setembre i l’octubre encara hi ha dies de sol en què refrescar-se resulta agradable, i si volem trobar l’aigua en bones condicions és important seguir unes rutines bàsiques.
En primer lloc, no és recomanable aplicar tractaments d’hivernatge massa aviat. Aquests productes estan pensats per a temperatures de l’aigua per sota dels 12 °C, ja que per damunt és quan bacteris i algues es desenvolupen amb més facilitat. Per tant, convé esperar i apostar per un manteniment actiu adaptat a la tardor.
Un bon consell és reduir les hores de filtració en un 30%. Si a l’estiu el sistema treballa unes 8 hores, al setembre i octubre n’hi ha prou amb 5 o 6 hores repartides al llarg del dia. Això permet conservar l’aigua en bon estat i alhora estalviar energia. També cal ajustar la dosi de clor: com que la calor disminueix, la seva evaporació és més lenta. El nivell òptim se situa entre 0,6 i 1,0 ppm, sempre amb el pH controlat entre 7 i 7,5.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El problema de la Rosalía
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places