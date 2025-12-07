Agenda 8 de desembre: Què fer avui a les comarques gironines
Consulta l'agenda d'actes més completa d'avui, dia de la Puríssima
El pont de la Puríssima porta un diumenge ple d’activitats arreu de les comarques gironines. Les fires i festes nadalenques conviuen amb concerts, espectacles, pessebres i mercats tradicionals, en una jornada marcada per la cultura, la música i la solidaritat. A continuació, el llistat complet d’actes previstos per al 8 de desembre.
🛍️ Mercats
Blanes, Bàscara, Cadaqués, Colera, Olot, Osor, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí.
💃 Balls
Anglès – 17.30 h, Llar de Jubilats l’Amistat: ball amb La Band Gogh Duet.
Corçà – 18 h, Sala Municipal: berenar ball amb Xarop de Nit.
Fortià – 18 h, Centre Agrícola i Social: ball amb Sharazan.
🎵 Música
Cassà de la Selva – 12 h, Sala del Centre Recreatiu: Concert de Nadal amb Guillem Roma i la Cobla Marinada.
Figueres – 12 h, plaça de l’Ajuntament: concert de música clàssica.
Girona – 18.30 h, Catedral: El Messies Participatiu, dirigit per Martí Ferrer.
🎬 Festivals
Girona – Festival de cinema Acocollona’t:
18 h, escales de Sant Feliu: itinerari La Girona misteriosa amb Jorge Ríos.
18 h, Centre Cívic Pla de Palau: taula rodona amb directores de festivals de cinema fantàstic.
20 h, Auditori de La Mercè: projecció de curtmetratges a concurs.
🍽️ Gastronomia
Palafrugell – Campanya Es Niu: als restaurants L’Arc, Pa i Raïm, La Xicra, Xadó i Escola d’Hostaleria Baix Empordà (Palafrugell), Casamar (Llafranc) i La Sala de l’Isaac (Llofriu). Fins al 14 de desembre.
🎄 Pessebres
Blanes – Passeig de Dintre: XXVIII Pessebre Monumental de l’Ajuntament, a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i alumnes de l’Institut Serrallarga.
Campdevànol – Plaça de la Dansa: Pessebre artesà amb figures de fusta de mida natural (fins al 28 de gener).
El Port de la Selva – 18 h, església: inauguració de la 7a Mostra de pessebres.
Mont-ras – Sala polivalent de l’Ajuntament: Mostra de pessebres i diorames (fins al 7 de gener).
Olot – Diversos espais: Mostra de pessebres amb exposicions al Claustre del Carme (Habitem la llum), a l’edifici Hospici (Fent i desfent de David López, Trans-llumància de l’AOAPIX, Mostra de diorames) i a Can Trincheria (Pessebres tradicionals de Ramón Bassols Riera, Qui són els àngels?, El pessebre monumental). També al Museu dels Sants, No la Caguis! i concurs dels 100 caganers amagats (fins a l’11 de gener).
Salt – Església de Sant Cugat: Pessebre artístic de Jordi Barris, obert diumenges i festius de 10 a 12 h (fins al 2 de febrer).
Sant Gregori – 17 h, Can Roseta: inauguració del 26è Pessebre de Can Roseta, amb pregó de la coral Sant Gregori, xocolatada i música de Marcel Torres.
🎭 Espectacles
Figueres – 18 h, Teatre El Jardí: Un sogre de lloguer amb Joan Pera.
Les Preses – 18 h, Centre Cultural: Enigmàtic (Misteriosament divertit) de Jordi Ferragut i Jaume Fàbregas, a benefici de La Marató.
Salt –18 h, Teatre de Salt: La Majordoma de Josep Maria Miró amb Rosa Renom (Temporada Alta).
18 h, El Canal: Yerma de La Dramàtica Errante amb Maria Goiricelaya (Temporada Alta).
Sils – 18 h, La Laguna: El joc amb la companyia La Laguna Teatre, a benefici de La Marató.
Torroella de Montgrí – 10.30 h i 12 h, Auditori Teatre Espai Ter: concert per a nadons Fem especial el Nadal! amb Musinfant.
🎠 Fires i Festes
L’Escala – Trifàsic: des de les 16 h a la Sala Polivalent Municipal, jocs, inflables i tallers infantils fins a 12 anys.
Olot – Fira del pessebre: mercats de Nadal i d’artesans, tallers familiars, actuacions i visites guiades durant tot el dia.
Porqueres – Fira d’hivern: al matí a la plaça Major, mostra d’entitats i fira d’artesans; 17 h, playback del Casal de la Gent Gran (benefici de La Marató); 19 h, encesa de llums amb el Cor de Porcs.
Ripoll – Fira de Nadal: des de les 10 h a la plaça de la Lira, amb recorregut dels patges reials, música, tallers i activitats infantils.
Sant Dalmai – Festa Major: 11 h, ofici solemne amb la coral Ressons de l’Onyar; seguidament, cercavila de gegants i vermut popular.
Sant Feliu de Buixalleu – 16.30 h, Sala Polivalent: Festa d’Hivern amb parc d’inflables, entrega de premis i xocolatada.
Sant Feliu de Guíxols – Fira de Nadal: a partir de les 10.30 h a la Rambla i placeta de Sant Joan, tallers infantils, ceràmica al torn i animació amb Esquitx Lleure.
Viladamat – Festa d’Hivern: 11.30 h, sardanes amb la cobla Sol de Banyuls; 14 h, concurs d’arrossos; 18 h, teatre El Petit Príncep amb la companyia El Neoprè Teatral.
