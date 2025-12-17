Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Com decorar la nostra taula de Nadal

El color de les estovalles, la vaixella i els coberts, una bona il·luminació i el centre de taula esdevenen elements claus per un àpat especial i memorable

Una taula preparada per a un àpat.

Una taula preparada per a un àpat. / DdG

David Céspedes

David Céspedes

Girona

En moltes llars hi haurà aquests dies diferents àpats festius. Es faran reunions familiars i moltes famílies rebran també convidats. Al voltant de la taula de Nadal i Cap d’Any es reuniran molts comensals. Si el que busquem és crear un ambient festiu i, a la vegada també acollidor, tenim diverses propostes que busquen combinar elements naturals, lluminosos i temàtics. La decoració de la taula pot variar segons si l’àpat és al migdia o si per exemple es tracta de la festa de Cap d’Any.

Primer de tot haurem d’acollir quines estovalles volem fer servir. Una opció és la de tons i colors nadalencs com el vermell, el blanc, el verd o una mica més sofisticat el color daurat o plata. També ens aconsellen fer servir uns colors més neutres com beix o gris clar i donar-li un toc personal i de color introduint alguns elements cromàtics diferents. Per a la vaixella també hem de tenir present si la volem clàssica o blanca. Caldrà, però, combinar coberts ja siguin daurats o platejats si el que volem és donar-li un toc elegant. En aquest cas, també podem defugir de les copes i gots més clàssics per utilitzar-ne de colors.

Si tenim convidats i els hi volem donar un toc de sorpresa i distinció podem posar un detall a cada plat. Per exemple, un tovalló plegat amb un cordill, una branca de romaní o algun element vegetal relacionat amb el Nadal, o simplement posar el nom del convidat en una etiqueta o escriure una dedicatòria amb alguna referència més personal i particular. Una galeta nadalenca o un petit regal suposen també un bon detall per als nostres comensals.

La llum i l’ambient interior esdevenen també com un factor determinant per crear una bona atmosfera i tothom se senti còmode. Si utilitzem espelmes o petits fanalets crearem un bon ambient i donarem calidesa a taula. Una llum massa forta o de color blau, per exemple, ens pot crear incomoditat. Les llums LED al voltant de la taula també aporten bona llum i més si l’àpat és de nit.

Els centres de taula

En moltes taules el protagonista és el centre. Una composició vegetal feta a base de pinyes, espelmes de Nadal, boles o garlandes sempre fa festa. Pel centre de taula o bé la corona s’obren moltes possibilitats. Una d’elles és crear una corona nosaltres mateixos a partir d’elements nadalencs. Combinar colors típics d’aquestes dates com vermell, blanc o verd amb petites branques, fulles o pinyes resulta moltes vegades perfecte per deixar amb la boca oberta als comensals i convidats abans d’iniciar la celebració. Fins i tot podem animar als més petits de la casa a afegir-se en l’elaboració de la corona o el centre de taula.

Hem de tenir presents les dimensions de la taula on volem exhibir el centre. No podem tampoc que sigui massa alt, ja que llavors dificulta i impedeix la visualització dels que formen part de la taula. La clau és mantenir un equilibri entre estètica i funció: els elements decoratius no han d’ocultar les flors ni dificultar la visibilitat. En aquest cas, menys és més. Per tant, que la corona o el centre o ram que col·loquem a la taula ha de ser més aviat discret. Finalment, organitza cada flor amb cura i conserva-les fresques fins al moment de l’àpat. Triar flors de qualitat i textures variades garanteix que el centre perduri més temps i segueixi impressionant els convidats durant tota la celebració. Amb aquests passos, el teu centre de taula no només decorarà la taula, sinó que transmetrà l’escalfor i la màgia de Nadal, convertint cada àpat en una experiència, única, especial i memorable.

