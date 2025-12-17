Diversió i habilitat sobre el gel
La pista del Palau de Fires estarà oberta al públic del 20 de desembre al 4 de gener
És una de les activitats nadalenques i d’entreteniment més esperades a la ciutat de Girona i tot un referent a les comarques gironines: la pista de gel. Un any més, l’interior del Palau de Fires acollirà una pista coberta dividida en dos i de 800 m2 -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu. La diversió està assegurada en una activitat que posa a prova les habilitats dels aficionats a patinar sobre gel.
Horaris d’obertura
La pista de gel de Girona estarà oberta al públic del 20 de desembre al 4 de gener. L’horari serà de 10 del matí a les 9 del vespre i el preu de l’entrada serà de 12 euros. Hi haurà també horaris especials. Els dies 24 i 31 de desembre la instal·lació estarà oberta al públic de les 10 del matí a les 7 de la tarda, tancarà el dia de Nadal i l’1 de gener funcionarà de 4 de la tarda a les 9 de la nit. El preu de l’entrada inclou també el lloguer dels patins.
L’any passat la pista gironina va tenir una excel·lent acollida i bona prova d’això són els usuaris que hi van passar. En concret, segons xifres que fa facilitar l’organització la pista de gel va reunir a la darrera edició més patinadors que mai: un total de 17.392 . Això va significar superar en 1.470 patinadors la xifra que va registrar aquesta mateixa activitat durant les festes de Nadal 20 22/ 20 23, quan en van ser 15.922.
