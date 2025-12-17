Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els canapès, una opció pels àpats de Nadal

Són una bona proposta per fer uns entrants i permeten fer elaboracions molt diverses amb molts ingredients

Una proposta de canapès a punt de servir-los.

Una proposta de canapès a punt de servir-los. / DdG

David Céspedes

David Céspedes

Girona

La paraula canapè prové del francès i literalment vol dir “sofà”. L’origen del nom es deu al fet que, igual que un sofà sosté les persones, una base de pa o pasta sosté ingredients a sobre. Els canapès van néixer a França al segle XIX, com a part de la cuina aristocràtica i dels aperitius elegants servits abans dels àpats formals. Amb el temps, es van popularitzar a tota Europa com a part essencial dels bufets, còctels i recepcions.

Un canapè és una petita porció de menjar servida sobre una base (normalment de pa, torrada, galeta salada o pasta brisa) i decorada amb ingredients salats o dolços. Es menja d’un sol mos i es presenta de manera estètica. De ben segur que estarà present a moltes taules i àpats de Nadal..

Les parts del canapè

Primer la base ha de ser amb pa de motlle, torrada, pasta de full, cracker o vol-au-vent, entre altres. La cobertura podem utilitzar com a ingredients principals formatges, patés, peix fumat, verdures o carns fredes. I finalment, la guarnició la podem fer amb decoració o complement amb herbes fresques, ous de guatlla, caviar, fruits secs i olivetes.

Algunes varietats de canapès salats per a bufets poden ser amb base a peix i marisc amb salmó fumat amb formatge fresc i anet, tonyina amb maionesa i pebrot escalivat, gambes amb guacamole o salsa rosa o anxova amb mantega i tomàquet sec. Si ens decantem per fer-los de carn o embotit utilitzarem pernil ibèric amb tomàquet i oli d’oliva, roast beef amb mostassa i rúcula, paté de fetge amb melmelada de figues o ceba confitada o també podem presentar mini hamburgueses gourmet en brioix. I si l’opció és per a vegetarians podem elaborar un humus amb pebrot i llavors de sèsam, formatge de cabra amb mel i nous, una crema d’alvocat amb tomàquet cherry i germinats o servir un milfulls de verdures rostides amb pesto.

Un dels canapès populars i fàcils de fer també a casa amb pasta de full són els de formatge. En aquest cas, podem fer mini broquetes de mozzarella, tomàquet i alfàbrega ons canapès de brie amb fruits vermells o barrejar el formatge blau que sempre és molt gustós amb pera o nous. Tot plegat, fa que els canapès siguin una proposta per fer un entrant o un aperitiu abans d’entrar a fons amb els plats més tradicionals d’aquestes festes i que solen ser més consistents.

Si som una mica «cuinetes» i ens atrevim a la cuina podem sorprendre als nostres convidats amb uns canapès i entrats d’elaboració pròpia. Necessitarem escollir la base en que els volem fer. O pasta fullada fresca que podem trobar a molts supermercats i establiments gastronòmics o pa de motlle o fins i tot podem torrar el pa. I llavors, el que hem comentat, tenim al davant un gran ventall de possibilitats. Hem d’evitar fer els entrants amb ingredients molt greixosos perquè llavors això ens pot condicionar a l’hora d’acabar l’àpat amb la resta dels plats.

