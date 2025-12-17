Girona omple la ciutat d’activitats per celebrar el Nadal
Es recupera la festa de Cap d’Any
La recuperació de la festa de Cap d’Any és una de les novetats de les activitats de Nadal que promou l’Ajuntament de Girona. Segons es va anunciar fa uns dies, les campanades que es fan a la plaça de la Catedral la nit del 31 de desembre aniran aquest any a càrrec de la l’entitat Fal·lera Girona, que seran els encarregats d’acomiadar l’any 2025 i donar la benvinguda a l’any 2026. I posteriorment, s’iniciarà la festa. Juntament amb l’Associació de Veïns del Barri Vell han organitzat la vetllada, que disposarà de servei de bar. A partir de les dotze de la nit, el relleu passarà a Dj Kivili qui animarà la celebració amb música de tota mena que sonarà fins a les tres de la matinada. Del 6 de desembre al 7 de gener, l’Ajuntament de Girona juntament amb diferents entitats com Fal·lera Gironina, Cultura S/N o Manaies de Girona, han organitzat una programació de propostes que inclouen tions als barris, tallers, exposicions, mercats, pessebres, espectacles i música
Entre les activitats proposades també hi ha propostes familiars i populars com el Parc Infantil de Nadal de l’Esquerra del Ter; el Lleuresport; el Gran Circ de Nadal; el Mercat de Nadal; la pista de gel; contacontes a les biblioteques; la Cursa de Sant Silvestre, i diversos tallers per fer tions, llufes, decoracions nadalenques i fanalets, que es faran del 14 de desembre al 4 de gener en museus, equipaments i places i carrers de la ciutat, així com les cantades i els espectacles de Nadal i les quines que s’oferiran en els centres cívics de cada barri. El punt final serà l’arribada dels Reis d’Orient, amb la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat el pròxim dia 5 de gener.
