Idees per decorar l’arbre de Nadal
Tant si és natural com artificial és un dels elements imprescindibles durant les festes nadalenques
David Céspedes/Eva Remolina
L‘arbre de Nadal forma part d’una de les tradicions nadalenques més arrelades. En moltes cases és l’element més singular i clau en la decoració. L’arbre presideix totes les celebracions i fins i tot el seu muntatge requereix un important cerimonial que moltes famílies fan conjuntament. En espais públics, empreses i institucions, l’arbre forma també part de la decoració. Tant si és natural com si és artificial, la seva ornamentació ofereix moltes possibilitats.
El que hem de tenir clar és que l’arbre ha de presidir un espai gran i ha de ser molt visible. Pel que fa a la seva alçada, dependrà de les dimensions que tinguem per a la seva col·locació. Com més gran, més ornamentació necessitarem. Evidentment, en aquest cas també entren en joc els gustos particulars. Hi haurà persones que voldran fer un arbre ben carregat i d’altres es decantaran per un model més minimalista. El que amb el que tothom coincidirà és que no s’entén una festa nadalenca sense un arbre que la presideixi.
Opcions de decoració
Decorar l’arbre de Nadal amb estil és una manera de crear un ambient acollidor i festiu a casa sense renunciar a les darreres tendències en disseny. Hi ha moltes opcions que s’adapten a tots els gustos, des del més clàssic fins al més avantguardista. Per a un estil clàssic i sofisticat, pots triar ornaments en tonalitats verd maragda, daurat o granat, combinats amb llums càlides. Si prefereixes un toc més modern, els ornaments metàl·lics en plata i or aporten un aire elegant i contemporani.
Per als que busquen una decoració més natural, un arbre amb ornaments vegetals o branques daurades transmet frescor i harmonia. Una altra opció creativa és l’ús d’ornaments de mida gran, com boles o corones grans de pinyes, que generen un impacte visual impressionant. Si el teu espai és reduït, un arbre mini decorat amb llums brillants i una base rústica pot ser la solució perfecta.
Per als més artesanals, els ornaments de macramé o els fets a mà amb materials naturals com fusta o xarpellera ofereixen un toc bohemi i únic. I per als que desitgen un estil vibrant, incorporar colors com el taronja o boles brillants revitalitza la decoració.
Tant se val l’estil que triïs, l’important és que reflecteixi la teva personalitat i creï una atmosfera nadalenca càlida i acollidora, fent que cada racó de casa teva s’ompli de màgia i esperit nadalenc.
Un toc especial
Si encara no has guarnit l’arbre de Nadal, o vols donar-li un toc especial d’última hora, compartim algunes idees creatives per a decorar esferes que es veuen alegres i sofisticades.
1. Perles platejades. Decorar una esfera amb un collaret de perles de plàstic. Per a un acabat més fi, posa-li un llaç.
2. Plomes. Dona-li un volum extra a les teves esferes amb unes plomes blanques en la secció posterior. Es veurà molt diferent i amb personalitat.
3. Plantes i pinyes. Si t’agraden els acabats més florals, fes unes petites fulles verdes amb tela i usa un parell de branques de pi, a més d’un parell de pinyes. Col·loca els elements en la coroneta de la teva esfera.
4. Pedreria. Enganxa pedreria platejada i llistons blancs en esferes transparents.
5. Stickers. Definitivament, les esferes transparents són l’opció ideal per a explorar la teva creativitat, així que omple-les gentilment amb stickers de diferents formes i colors.
6. Tela estampada. Embolica l’ornament en una tela estampada que combini amb la teva decoració i segella-la amb llistons. Això li donarà un efecte càlid a la teva llar.
7. Botons. Una de les opcions més creatives i entretingudes és abastar tota la boleta amb botons de diferents grandàries però amb un color en comú. Deixa’t portar per l’alegria nadalenca i posa’t creativa amb cada element de les teves decoracions!
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes