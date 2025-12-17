Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Idees de regal per a l’amic invisible

Una manera divertida i entretinguda de fer un regal i compartir sorpreses

L'intercanvi de regals en l'amic invisible sempre està ple de sorpreses.

L'intercanvi de regals en l'amic invisible sempre està ple de sorpreses. / DdG

Eva Remolina/AMIC

Girona

L’amic invisible és el joc molt popular durant les festes de Nadal on cada participant treu a l’atzar el nom d’una altra persona d’un grup. L’objectiu és fer-li un regal sense que sàpiga qui és la persona que l’ha regalat. És una manera divertida de compartir il·lusió i sorpreses amb els altres, tot mantenint l’anonimat fins al moment de revelar qui és l’amic invisible.

Propostes i idees creatives

Tasses divertides amb missatges o dibuixos originals, llums LED petites per decorar l’habitació o l’escriptori, llibres de butxaca o petits llibres de passatemps (sudoku, mots encreuats, frases motivadores…), espelmes aromàtiques o petites, xocolata o llaminadures gourmet, mitjons o samarretes amb dissenys divertits, mini plantes o llavors per a plantar (com herbes aromàtiques), clauers originals o petits accessoris de decoració, caixes de te o cafè variat, llibretes o agendes petites amb dissenys bonics, mini puzles o trencaclosques petits, bàlsams o llavis amb sabors divertits, calendari de sobretaula petit i bonic, gomes i llapis amb formes originals, mascaretes facials individuals o mini kits de cura facial, polseres o collarets econòmics però amb estil, mini jocs de cartes o d’estratègia, postals i adhesius amb dissenys originals, mini sets de pintura o dibuix (llapis de colors, aquarel·les petites) o boles de bany o bombes de bany aromàtiques per relaxar-se. A més, també es pot optar per idees creatives fetes artesanalment.

