Les mascotes i les necessitats especials durant les festes
Els sorolls i canvis poden ser una font de nervis i desorientació
David Céspedes/AMIC
En moltes llars, la mascota es considera un membre més de la família. També participa en les festes familiars i en les celebracions. Els animals, però, necessiten en determinades ocasions una atenció i cura especial. Per exemple, quan hi ha alguna celebració que comporti més soroll del normal. Durant les festes, en algunes cases se solen reunir moltes persones. Això pot comportar un distorsionament en la tranquil·litat de la mascota. Hem de tenir sempre molt present que hi ha situacions que poden alterar el seu comportament. Un soroll estrident o ingerir algun aliment pot comportar seriosos problemes en la nostra mascota. Cal actuar sempre amb un sentit de responsabilitat.
Pels animals de companyia, aquests canvis poden ser una font de nervis i desorientació. Tant si convius amb un gos o un gat, preparar-los amb temps és la millor manera de garantir que visquin aquestes setmanes amb calma i benestar. Els sorolls forts, com la música alta, són un dels principals factors d’estrès. És recomanable crear-los un espai tranquil on se sentin segurs: una habitació amb llum suau, la seva manta i joguines familiars. Evita renyar-los si s’amaguen o tremolen; necessiten sentir-se protegits. La decoració nadalenca també pot ser un risc inesperat. Les garlandes, les espelmes o les plantes com la ponsètia (flor de Pasqua) poden ser tòxiques si les mosseguen. Col·loca-les fora del seu abast i vigila amb els cables elèctrics, que molts gats troben irresistibles per jugar-hi. Durant els àpats festius, recorda que molts aliments típics -com la xocolata, el raïm o els ossos cuits- són perillosos per a ells. Si vols que participin de la festa, ofereix-los llaminadures adaptades o joguines interactives que els mantinguin distrets mentre la família menja. Finalment, aprofita aquests dies per reforçar el vincle. Una passejada llarga, una sessió de jocs o unes carícies davant l’estufa els faran sentir part de la celebració. Les festes poden ser moments d’estrès o d’alegria compartida: tot depèn de com les visquem junts. També és un bon moment per revisar les seves necessitats de salut abans de l’hivern. Una visita al veterinari permet comprovar que estiguin al dia de vacunes i desparasitacions, especialment si durant les vacances passaran temps en una residència o amb altres animals. Un petit control preventiu pot evitar problemes més endavant. Sovint els animals requereixen moltes atencions per conservar una bona salut.
Els animals no entenen de calendaris ni d’agendes. El que valoren és el temps i l’afecte que els dediquem. Enmig de les presses i els preparatius, trobar un moment per mirar-los, acariciar-los o simplement compartir silenci és el millor regal que podem fer-los. Per tots aquests motius, és molt important actuar amb responsabilitat i seguir aquests consells i pautes. Ells també ho agrairan.
