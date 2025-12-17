La loteria de Nadal, entre la il·lusió i la tradició
Compartir algun dècim amb amics, familiars o companys de feina és un costum molt arrelat
El 22 de desembre és una data marcada en vermell en el calendari nadalenc per a molta gent. És el dia de la loteria de Nadal on el major premi «el Gordo» és el desig més buscat anhel·lat. L’anypassat, els gironins van jugar una mtjana de 45,60 euros. Aquest és el sorteig més especial de l’any, però això no significa que sigui el de més quantia en cas de resultar premiat amb el primer. La loteria de Nadal és un sorteig molt arrelat a les festes i hi ha gent que hi juga de manera excepcional i comparteix els dècims amb amics, familiars o companys de feina. Sigui com sigui, tothom busca la sort i la fortuna amb el desig de començar les festes de la millor manera. La cantarella dels nens de San Ildefonso, encarregats tradicionalment de treure els números premiats envairà tots els racons des de primera hora del matí. L’expectació és màxima a l’espera que surtin els grans números premiats.
El primer premi per cada bitllet (que consta de 10 dècims) és de 4.000.000 euros, a 400.000 euros el dècim. Cada euro jugat que coincideixi amb el número esperat tindrà una recompensa de 20.000 euros. Pel que fa al segon premi està guardonat amb 1.250.000 euros el bitllet i a 250.000 el dècim, i el tercer a 500.000 el bitllet i.
Compartir un dècim de loteria és una tradició molt arrelada en la societat, especialment durant Nadal. Així i tot, aquesta pràctica aparentment senzilla pot comportar problemes legals i fiscals si no es fa correctament. A continuació, t’expliquem com compartir-lo sense pagar més impostos dels necessaris i quines precaucions prendre.Per compartir un dècim i evitar problemes futurs, és imprescindible deixar constància que és compartit:
Fes una foto o còpia del dècim: Envia una imatge del dècim a tots els participants mitjançant un canal de comunicació verificable, com WhatsApp o correu electrònic. Això serveix com a prova que el dècim és compartit.
Indica la proporció de cada participant: Al missatge o foto, especifica quina part del dècim pertany a cadascú. Per exemple: «Aquest dècim de Nadal número XYZ està compartit entre l’Anna (50%), en Jordi (30%) i en Marc (20%)».
Guarda les converses: Conservar el missatge com a prova pot ser decisiu si hi ha dubtes o discrepàncies en el futur.
Alternativa més formal: Si es tracta d’una quantitat important o d’un grup gran, pots fer un contracte privat on consti el número del dècim, els noms dels participants i la proporció que correspon a cadascun.
Els premis de loteria estan subjectes a tributació a Espanya. Actualment, els primers 40.000 € estan exempts d’impostos, però la resta tributa al 20%. Això és el que cal saber per minimitzar la càrrega fiscal:
Cobrament directe per part de tots els participants: Si el dècim és premiat, és millor que cada participant cobri la seva part directament des de l’entitat pagadora. Això evita que Hisenda consideri el repartiment posterior com una donació, que estaria subjecta a més impostos.
Designa un representant només si és imprescindible: Si una persona cobra el premi en nom dels altres, és crucial tenir proves que el dècim era compartit des del principi (fotos, contracte, etc.). Així s’evita que Hisenda interpreti el repartiment com una donació.
Evita l’efectiu: Si cal transferir diners, fes-ho mitjançant transferències bancàries i especifica al concepte que es tracta d’una part del premi compartit.
Precaucions que has de tenir en compte a l’hora de comprar el dècim: Compra sempre en punts oficials, comprovar el dècim, revisar que el número i la sèrie siguin correctes i que el dècim no estigui danyat o manipulat i evitar perdre el dècim ja que el dècim físic és l’única prova oficial per cobrar el premi. Guarda’l en un lloc segur i evita doblegar-lo o fer-hi marques. I dit tot això... que la sort us acompanyi.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes