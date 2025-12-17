Un Nadal d’or a cel obert
La pista de gel, el pessebre vivent, el parc infantil o el sorteig d’un lingot i d’altres premis són alguns dels al·licients que ofereix Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Una gimcana familiar, la pista de gel, el tradicional i emblemàtic pessebre vivent, el parc infantil i el sorteig d’un lingot d’or són algunes de les activitats incloses en la campanya de Nadal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Un any més per aquestes festes, el municipi es reivindica com el centre comercial i d’oci de la Costa Brava on viure el Nadal es converteix en una experiència única i màgica. Centenars d’establiments s’involucren en la campanya on també es fusiona la gastronomia. Tot plegat pensat per a fer gaudir a un públic familiar.
El tret de sortida de la campanya va ser realment espectacular i va reunir a milers de persones als carrers de Platja d’Aro. Dissabte 15 de novembre al vespre es va procedir a l’encesa de llums que va comptar amb l’actuació musical del grup líric La Quinta Voce amb diversos membres del Cor del Gran Teatre de Liceu. El mestre de cerimònies que va fer els honors d’encendre l’enllumenat nadalenc va ser l’humorista Pep Plaza, conegut per ser l’home de les mil veus.
Com sempre la il·luminació de Nadal és espectacular. Concretament, entre els 25.000 m2 d’il·luminació de baix consum que engalanen carrers, places i avingudes hi destaca el Túnel de Llum al carrer Miramar de Platja d’Aro. El muntatge amb 60 metres de llargada i 4 d’amplada, s’estructura en 6 arcs a 8 metres d’alçada, units entre ells per 40 línies amb 900 punts de llum cadascun, i que també incorporen 500 làmpades flash, 25 motius nadalencs i dues portades per a l’inici i al final del túnel, sempre amb sistema led, segons s’ha explicat des de l’Ajuntament. El mateix dia que es va posar en marxa l’enllumenat es va il·luminar l’anomenat Avet d’Avets a la rotonda de davant l’Ajuntament. Es tracta d’un arbre de 10 metres d’alçada amb avets naturals muntats en una estructura metàl·lica.
La campanya titulada «Aquest Nadal, el millor regal és Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró» inclou diferents activitats i iniciatives. Qui s’acosti al municipi podrà gaudir d’una pista de gel, assistir al pessebre vivent de Castell d’Aro, els més menuts tindran l’oportunitat d’anar al Parc Infantil de Nadal el Mar dels Nens o seguir les campanades de Cap d’Any. Tot plegat culminarà amb la sempre esperada cavalcada dels Reis Mags d’Orient.
Altres al·licients són els sorteigs. En aquest cas, s’arriba al desè aniversari del Gran Sorteig de Nadal i, per celebrar-ho, hi ha grans premis. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha anunciat que del 15 de novembre al pròxim 3 de gener amb compres per un valor mínim de 20 euros en més d’un centenar d’establiments i serveis adherits a la campanya s’aconsegueixen les butlletes -que s’omplen i es desen en les bústies dels mateixos comerços- per guanyar un lingot d’or de 24 quirats (1r Premi), una bicicleta elèctrica (2n Premi) o una televisió intel·ligent (3r Premi). El diumenge 4 de gener (18 h), al Túnel de Llum s’hi farà el sorteig entre les 40.000 butlletes habituals, enguany amb un espectacle ple d’humor, música i entreteniment creat per a l’ocasió, de la mà de Pep Plaza, l’home de les mil veus!
Altres activitats són les quines, l’exposició de diorames, pessebres i composicions nadalenques, espectacles per a la mainada i musicals, l’hora del conte i el tió i el petit mercat de Nadal, entre moltes altres propostes engrescadores.
