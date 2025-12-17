Palamós acollirà un mercat de Nadal a la zona del port
L’espai tindrà parades d’artesania i gastronomia, entre altres
Espectacles infantils, cantades itinerants de nadales, projeccions de llums i fires o les tradicionals propostes del carter Reial, l’arribada d’en Fumera i la celebració del tió, entre altres, dinamitzaran l’oferta comercial i cultural de Palamós durant aquests dies. El tret de sortida es va donar el 5 de desembre passat amb l’encesa de llums que en aquestes festes decoraran els carrers i places de la població. La plaça dels Arbres i l’accés al carrer Major van ser l’escenari per a fer l’encesa que es va acompanyar d’un espectacle de llum i so.
Des de l’Ajuntament de Palamós s’ha informat que en aquesta campanya destaquen altres propostes de tradició nadalenca com la presència del carter Reial, l’acte de celebració de l’arribada del Tió, així com del personatge nadalenc d’en Fumera; o bé els espectacles “La Nit del Talent”, els concerts de Nadal de la coral el Progrés o de les cobles Sant Jordi i Ciutat de Barcelona, o bé les representacions dels “Pastorets dels Showboys”, que tindran lloc al teatre La Gorga.
El programa inclou el «Parc Infantil de Nadal», que del 27 al 30 de desembre acollirà la Nau polivalent dels 50 metres; els espectacles d’animació pels carrers del nucli antic que es programen els dies 27 de desembre i 3 de gener o el taller de nadales a la Nau dels 50 metres que es durà a terme el 28 i 29 de desembre. També del 20 de desembre al 4 de gener, de les 11 del matí a les 8 del vespre, se celebrarà l’anomenat Market de Nadal a la zona de l’estenedor de xarxes del port. L’espai acollirà diverses parades de decoració nadalenca, regals, productes d’artesania i una oferta de gastronomia. La nova campanya que es posa en marxa a Palamós durant aquestes festes, també inclou la Fira d’Entitats de Nadal, que es durà a terme el dia 20 de desembre, durant tot el matí (10 a 14 h). Una vintena d’associacions i escoles del municipi ubicaran les seves parades al carrer Cervantes, on donaran a conèixer les activitats que realitzen, i posaran a la venda, principalment productes nadalencs, amb l’objectiu de recaptar fons per a projectes i iniciatives socials, educatives, lúdiques o solidàries, que gestionen o bé que hi col·laboren.
