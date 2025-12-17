Regalar amb sentit i criteri
Segons les edats dels infants ens haurem de decantar per jocs i articles que fomentin la creativitat, la curiositat, els sentits i el moviment
Nadal i Reis són festes i dies de fer regals. Qui més o qui menys rebrà algun obsequi durant aquests dies, especialment els més petits de la casa que són bàsicament els que més s’esperen aquestes dates per la màgia que les envolta. A l’hora de fer un regal cal actuar sempre amb sentit i responsabilitat i més quan es tracta de mainada.
És important seguir algunes pautes a l’hora de fer un regal a un infant. Per exemple, hem de tenir en compte la seva edat. Per la franja de 0 a 3 anys, són ideals les joguines sensorials, els peluixos suaus -haurem de vigilar que no tinguin cap al·lèrgia a determinats teixits- llibres de roba o bé articles que es puguin utilitzar a l’hora del bany per així estimular-los. De 3 a 6 anys és més convenient introduir jocs simbòlics com els blocs de construcció o disfresses mentre que entre els 6 i els 9 anys és més probable que el nen o nena vulgui jocs de taula, llibres i contes una mica més avançats o bé les primeres bicicletes d’iniciació.
Fomentar la creativitat
Hem de pensar que durant els primers anys d’edat els infants són com esponges i volen absorbir tots els coneixements possibles. A partir de 10 anys, resulta més convenient regalar llibres, jocs de taula que comportin ja una certa complexitat o bé productes i articles relacionats amb la tecnologia o els esports.
Tot això cal fer-se amb sentit. A l’hora de regalar cal triar regals que fomentin la creativitat, la curiositat o el moviment. Per aquest motiu, ens aconsellen combinar una joguina amb un llibre, de manera que es complementin, o un objecte amb una experiència. A determinades edats es poden regalar entrades per espectacles per motivar-los també a nivell cultural.
D’altra banda, un aspecte que sempre haurem de tenir present és que cal prioritzar la qualitat i la seguretat de les joguines. No totes les joguines que a vegades trobem a la venda reuneixen les condicions de seguretat que es demanen. Cal evitar les joguines amb peces petites per aquells infants menors de 3 anys. La seguretat és una prioritat per enviar ensurts i accidents. S’ha de mirar també que totes joguines portin el segell CE, que siguin fetes amb materials duradors i sostenibles i que no es puguin trencar amb facilitat. Aquests són dies també de reunions familiars i trobades. Podem regalar jocs educatius o col·laboratius que permetin jugar amb família o amb els amics. En el mercat podem trobar múltiples opcions adaptades també a casa franja d’edat. També és aconsellable escoltar els gustos de cada nen. Les modes s’imposen, però els gustos particulars no desapareixen. Cada infant és un món i té els seus gustos particulars. Si hem de fer un regal a un nen que no pertany a la nostra família més directa és aconsellable preguntar primer pels seus gustos, per saber què li agrada o si ja té la joguina que hàgim pensat. S’han de fer regals amb pensament, no només per omplir i queda bé. Cada nen és un univers.
El pressupost juga un paper fonamental. Com en qualsevol regal i més durant aquestes dates ens hauríem de fer un pressupost per saber què volem o què podem gastar. El mercat de les joguines i els jocs és molt ampli. En el mercat trobarem joguines de tots els preus, segons si són tecnològiques o didàctiques.
Als nens més petits els agrada i els estimula llibres interactius i d’aprenentatge, així com jocs sensorials de fusta. Si comencen a tenir una edat mitjana, de 4 a 9 anys, per exemple, entren en joc altres possibilitats com puzzles, kits de manualitats i pintura, kits de ciència o material per dibuixar i fer les seves primeres creacions artesanals.
