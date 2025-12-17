El sopar d’empresa de Nadal: com organitzar-lo
Perquè tot vagi bé cal fer abans una bona planificació
DdG/E.Remolina/AMIC
Queda poc per a Nadal i moltes empreses comencen a organitzar el sopar corporatiu de Nadal. Aquest tipus de sopars, igual que passa amb qualsevol altre esdeveniment en el qual es reuneix molta gent, requereix una bona planificació per a aconseguir que tot surti a la perfecció i sigui una vetllada recordada per tots. Aquests són alguns dels factors que convé tenir en compte quan hem d’encarregar-nos d’una celebració d’aquestes característiques.
1. Fixar el dia en el calendari: concretar un dia, a vegades no resulta senzill. Hauríem de triar una data en la qual prevegem que podrà assistir el nombre més gran de persones possible i que a més no perjudiqui la productivitat de l’empresa.
2. Decidir el nombre d’assistents: aquesta dada condicionarà molts altres aspectes, com el lloc de la celebració (cal calcular l’espai), així com el pressupost destinat. Algunes empreses per a assegurar-se, ho anuncien amb antelació i sol·liciten confirmació d’assistència, però si això no és possible, sempre cal calcular entre 10 i 15 persones més de les que tenim previstes. No està de més, que si ens decidim per informar els treballadors, s’aprofiti l’ocasió per a preguntar sobre possibles intoleràncies alimentàries, a fi de donar un millor servei a tothom.
3. El Menjar. És una de les coses més importants perquè tot resulti perfecte. En aquest punt és quan decidirem si el sopar es realitzarà asseguts a taula o bé dempeus tipus bufet. Haurem de, en funció de tot això, contractar restaurant o llogar una sala a més del servei de càtering si és necessari.
4. Decoració. Si ens decidim per llogar un espai privat, és el moment també de pensar en la possible decoració per a ambientar la festa, i decidir si contractarem el servei o bé ens encarregarem nosaltres. Aquest últim cas, ens obligarà a contactar amb diversos proveïdors perquè ens subministrin el material necessari.
5. Ubicació dels treballadors: en el cas d’optar per un sopar a taula, hem de pensar com col·locarem a les persones, si aleatòriament o ben organitzats per departaments o seus (de tenir més d’una). Quan es tracta de petites empreses, en les quals tothom es coneix, situar a la plantilla per sorteig pot ser una bona idea, ja que propiciarem que la gent s’ajunti amb companys amb els quals habitualment no tenen tant de tracte. Per contra, si es tracta de molts treballadors i més quan la majoria no es coneixen entre si, potser asseure’ls per departaments sempre és el més convenient per tal d’evitar que s’avorreixin o que no gaudeixin de la jornada com es mereix.
6. Jocs o activitats: mai està de més oferir algun entreteniment per al sopar. Ja sigui algun espectacle contractat (monologuistes, mags, concert...) o a base de jocs de teambuilding, ja que els sopars d’empresa són sempre un bon moment per a enfortir els llaços entre els treballadors i fomentar el cooperativisme.
7. Aprofita per a repartir algun obsequi per a premiar a aquells treballadors que han destacat durant l’any, els que es jubilen o els que fa molts anys que hi treballen en l’organització.
8. Procura que el discurs sigui distès i curt.: en aquests sopars és habitual que el director de la companyia parli per agrair l’esforç de tots, presentar nous projectes de cara a l’any nou o presentar a les noves incorporacions... fes que sigui el més amè i cordial possible.
