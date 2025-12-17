Tradicions: més de 300 representacions de pessebres vivents
Les comarques gironines formen part de la tradició amb pessebres a Bàscara, Castell d’Aro o Pals, entre altres
Les representacions dels pessebres vivents formen part de la tradició més arrelada i popular. A les comarques gironines existeix una llarga història a l’hora de fer muntatges en espais molt emblemàtics i característiques. Hi ha pessebres que porten a les seves espatlles una llarga tradició de més de 50 edicions. És el cas per exemple dels pessebres de Bàscara, Castell d’Aro o Sant Martí de Llémena, pel que fa a la demarcació gironina, o Sant Fost de Campsentelles, Tona o Els Prats del Rei a nivell català. Aquest any, a més, s’incorpora un nou pessebre a les comarques gironines. Concretament, el de Pardines, a la comarca del Ripollès. A les comarques gironines es fan representacions a Bàscara, Breda, Brunyola, Calonge, Castell d’Aro, Celrà, Fontcoberta, Joanetes, Maçanet de la Selva, Navata, Pals, Pardines, Peralada, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Santa Pau, Vila-sacra i Vilavenut.
S’esperen 120.000 visitants
La Federació de Pessebres Vivents de Catalunya va presentar fa uns dies la nova temporada. En total, seran 51 els municipis catalans que portaran a terme alguna representació entre el 6 de desembre i l’11 de gener. Hi participaran més de 10.000 persones i voluntaris i s’esperen uns 120.000 visitants. Les primeres representacions ja s’han portat a terme durant aquests dies previs a les festes de Nadal. És el cas de Cànoves (Vallès Oriental), Castelló (Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant el pròxim 11 de gener els pessebres vivents de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Sant Guim de la Plana (Segarra) i Tona (Osona).
Des de la mateixa federació es destaca que «es tracta de muntatges de gran format, que involucren a més de 10.000 persones voluntàries i que tenen com a gran al·licient la descoberta de poblacions amb paratges naturals o històrics emblemàtics com els cascs antics de Pals, Castell d’Aro o Bàscara, el nucli despoblat de les Masies de Castelló a Vandellós, el Monestir de Sant Salvador de Breda o Les Torres del Castell de Fals, entre d’altres». La visita a un pessebre vivent esdevé una activitat molt familiar que pot complementar una excel·lent jornada festiva durant aquestes festes de Nadal.
La Federació de Pessebres Vivents de Catalunya agrupa 50 entitats d’arreu del territori amb l’objectiu de portar a terme activitats encaminades a promoure el coneixement dels pessebres vivents i la relació entre ells. Constituïda formalment el 2018, la Federació recull la tasca de l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, creada el 1991. Amb una junta directiva renovada, actualment presideix l’entitat Assumpció Garangou, del Pessebre Vivent de Bàscara. Precisament, va ser a Bàscara on es va presentar la nova temporada en un acte, que va comptar amb la col·laboració d’Aneto Natural, i que va aplegar prop de 200 persones. Al llarg del matí es van organitzar activitats infantils, gimcanes i actuacions musicals. Hi van participar representants de l’Ajuntament de Bàscara i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
