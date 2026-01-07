Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 7 de gener
Consulta l'agenda d'actes d'aquest dimecres
Tot i haver deixat enrere les dates centrals de Nadal, les comarques gironines mantenen una agenda plena d’activitats aquest dimarts 7 de gener. Mercats setmanals, balls populars, propostes musicals, activitats infantils i nombroses mostres de pessebres permeten allargar l’ambient festiu arreu del territori.
Mercats
Aquest dimecres hi haurà mercats a Amer, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Salt, Sant Antoni de Calonge, Sant Pere Pescador, Sarrià de Ter i Vilablareix.
Balls
Borrassà – 18 h, Sala Ateneu: berenar ball amb Joan Altarriba.
Sant Feliu de Guíxols – 17 h, sala de festes Las Vegas: ball berenar amb DJ Pere.
Música
Portbou – 18.30 h, Sala La Congesta: actuació de Liza Wuyts & Bech.
Inauguracions
Girona – 19 h, Biblioteca Carles Rahola: inauguració de l’exposició Homenatge a Vicent Andrés Estellés, que es podrà visitar fins al 28 de febrer.
Oci infantil
Girona – 17.30 h, escoles bressol El Tren i La Devesa: En joc, tardes de joc en família.
L’Estartit – 9 a 13 h, Espai de Lleure: Pinxo de Nadal.
Pals – 9 a 13 h, Escola Quermany: Ludoteca de Nadal.
Santa Cristina d’Aro – 9 a 13 h, Zona Jove: Pinxo de Nadal.
Torroella de Montgrí – 9 a 13 h, Espai Jove: Pinxo de Nadal.
Pistes de gel
Lloret de Mar – 11 a 15 h i de 17 a 21 h, passeig Jacint Verdaguer.
Platja d’Aro – 11.30 a 21 h, plaça dels Estanys.
Olot – 16 a 21 h, plaça Major.
Pessebres
Banyoles – Monestir de Sant Esteve: 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.
Campdevànol – Plaça de la Dansa: pessebre artesà amb figures de fusta a mida natural (fins al 28 de gener).
Girona:
- Museu d’Història (Carbonera i Cisterna): 40a Mostra de pessebres i diorames (fins al 8 de gener).
- Centre Cívic Onyar: Pessebre de Girona Est (fins al 20 de gener).
L’Estartit – Local parroquial: pessebre visitable de 10 a 20 h (fins al 2 de febrer).
Mont-ras – Sala polivalent de l’Ajuntament: mostra de pessebres i diorames.
Olot – Mostra de pessebres a l’Hospici, el Claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trincheria (fins a l’11 de gener).
Palafrugell – Museu Can Mario: diorama de Lluís Gubert i pessebre de Josep Farrarons (fins al 2 de febrer).
Salt – Església de Sant Cugat: pessebre artístic de Jordi Barris, diumenges i festius de 10 a 12 h (fins al 2 de febrer).
Sant Feliu de Pallerols – Camí de Pessebres 2025, itinerari pel poble (fins a l’11 de gener).
Sant Gregori – Pessebre de Can Roseta, al bosc de Cartellà, amb reserva prèvia.
Sant Hilari Sacalm – 28a Exposició de diorames, a l’església i a Can Rovira (fins al 18 de gener).
Solius – Diorames al monestir cistercenc (fins al 15 de gener).
Torroella de Montgrí – Església de Sant Genís: pessebre parroquial.
Viladamat – Diorames als baixos de l’Ajuntament (fins al 9 de gener).
