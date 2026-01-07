Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Avís per fredSorteig del Nen GironaVeneçuelaPreu habitatge GironaSergio DalmaGirona FC
instagramlinkedin

Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 7 de gener

Consulta l'agenda d'actes d'aquest dimecres

El pessebre de Can Roseta.

El pessebre de Can Roseta. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Tot i haver deixat enrere les dates centrals de Nadal, les comarques gironines mantenen una agenda plena d’activitats aquest dimarts 7 de gener. Mercats setmanals, balls populars, propostes musicals, activitats infantils i nombroses mostres de pessebres permeten allargar l’ambient festiu arreu del territori.

Mercats

Aquest dimecres hi haurà mercats a Amer, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Salt, Sant Antoni de Calonge, Sant Pere Pescador, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Balls

Borrassà – 18 h, Sala Ateneu: berenar ball amb Joan Altarriba.

Sant Feliu de Guíxols – 17 h, sala de festes Las Vegas: ball berenar amb DJ Pere.

Música

Portbou 18.30 h, Sala La Congesta: actuació de Liza Wuyts & Bech.

Inauguracions

Girona 19 h, Biblioteca Carles Rahola: inauguració de l’exposició Homenatge a Vicent Andrés Estellés, que es podrà visitar fins al 28 de febrer.

Oci infantil

Girona 17.30 h, escoles bressol El Tren i La Devesa: En joc, tardes de joc en família.

L’Estartit 9 a 13 h, Espai de Lleure: Pinxo de Nadal.

Pals 9 a 13 h, Escola Quermany: Ludoteca de Nadal.

Santa Cristina d’Aro 9 a 13 h, Zona Jove: Pinxo de Nadal.

Torroella de Montgrí9 a 13 h, Espai Jove: Pinxo de Nadal.

Pistes de gel

Lloret de Mar 11 a 15 h i de 17 a 21 h, passeig Jacint Verdaguer.

Platja d’Aro11.30 a 21 h, plaça dels Estanys.

Olot 16 a 21 h, plaça Major.

Pessebres

Banyoles – Monestir de Sant Esteve: 61a Exposició de pessebres de Banyoles i comarca.

Campdevànol – Plaça de la Dansa: pessebre artesà amb figures de fusta a mida natural (fins al 28 de gener).

Girona:

  • Museu d’Història (Carbonera i Cisterna): 40a Mostra de pessebres i diorames (fins al 8 de gener).
  • Centre Cívic Onyar: Pessebre de Girona Est (fins al 20 de gener).

L’Estartit – Local parroquial: pessebre visitable de 10 a 20 h (fins al 2 de febrer).

Mont-ras – Sala polivalent de l’Ajuntament: mostra de pessebres i diorames.

Olot – Mostra de pessebres a l’Hospici, el Claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trincheria (fins a l’11 de gener).

Palafrugell – Museu Can Mario: diorama de Lluís Gubert i pessebre de Josep Farrarons (fins al 2 de febrer).

Salt – Església de Sant Cugat: pessebre artístic de Jordi Barris, diumenges i festius de 10 a 12 h (fins al 2 de febrer).

Sant Feliu de Pallerols – Camí de Pessebres 2025, itinerari pel poble (fins a l’11 de gener).

Sant Gregori – Pessebre de Can Roseta, al bosc de Cartellà, amb reserva prèvia.

Sant Hilari Sacalm – 28a Exposició de diorames, a l’església i a Can Rovira (fins al 18 de gener).

Solius – Diorames al monestir cistercenc (fins al 15 de gener).

Torroella de Montgrí – Església de Sant Genís: pessebre parroquial.

Viladamat – Diorames als baixos de l’Ajuntament (fins al 9 de gener).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents