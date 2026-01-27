Com aplicar el reciclatge dins de l’empresa de forma efectiva i eficient
Reciclar en els llocs de treball pot servir per reduir costos operatius i millorar també la imatge davant dels clients
Les empreses sigui quina sigui la seva dimensió i activitat productiva són cada vegada més un punt de generació de residus. Cal aplicar eficientment una política de reciclatge i, en alguns casos també, de reaprofitament. Tots els treballadors i el conjunt de l’empresa han de tenir molt present que el reciclatge contribueix a un major estalvi en molts camps.
Fer una auditoria
Per aconseguir l’eficiència el primer que s’hauria de fer en cada lloc de treball és una auditoria dels residus. Per això, és recomanable fer un anàlisi del que llences per saber quins tipus de residus genera la teva empresa (paper, plàstic, metall, electrònics, orgànic…). Això t’ajudarà a identificar quins materials es poden reciclar i on fer-ho.
Un cop fet aquest pas, cal definir una política de reciclatge clara, documentant un pla amb objectius concrets: Quins materials es reciclaran i on estan els contenidors. En aquest sentit, els contenidors han d’estar en punts de l’empresa ben visible i a l’abast de tothom. Cal posar recipients per a la recollida de diversos materials com paper i cartró, plàstic i llaunes, vidre i electrònica i bateries. Els contenidors han de ser visibles i accessibles, per exemple al costat de les impressores, cuina o zones comunes. D’aquesta manera aconseguirem que tothom sigui responsable de l’eliminació dels residus que es generin.
Per fomentar llavors que es faci correctament la separació dels residus es poden organitzar formacions i recordatoris per als empleats o crear per exemple, els anomenats «equips verds» que promoguin les bones pràctiques i s’encarregui també de supervisar el reciclatge. Què podem fer també per reduir abans de reciclar? Doncs posar en pràctica algunes formes d’actuar. Està demostrat que el reciclatge és millor quan hi ha menys residus per reciclar. Per això es pot promoure en segones quines activitats empresarials i llocs de treball promoure els documents digitals, evitar els gots i els utensilis d’un sol ús i reutilitzar alguns materials d’oficina com sobretaules o carpetes. Si la teva empresa té cantina o espais comuns, pots implementar compostatge per a restes de menjar i cafè, reduint encara més residus. Reciclar en l’empresa pot reduir els costos operatius, millora la imatge davant els clients i els col·laboradors i fins i tot pot obrir noves oportunitats de negoci o vendes de materials reciclats.
