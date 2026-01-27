Consells a seguir per tenir èxit a l’hora de mantenir una entrevista de feina
El primer contacte pot esdevenir crucial per això és molt important la preparació de la candidatura
DdG/AMIC
Quan ens preparem per a una entrevista de treball, sovint ens centrem en les preguntes que l’entrevistador ens farà. Però no hem d’oblidar que també tenim l’oportunitat de fer preguntes nosaltres mateixos. De fet, aquesta part de l’entrevista pot ser crucial per aconseguir una visió més clara sobre la companyia i el lloc de treball, així com per demostrar l’interès i la preparació del candidat. Aquí teniu algunes preguntes clau que podeu fer a l’entrevistador per fer que l’entrevista sigui un èxit:
Les preguntes
A l’hora d’afrontar l’entrevista per intentar optar a una plaça o lloc de treball i hem de mantenir la corresponent entrevista hem de tenir presents algunes preguntes i també qüestions:
Quina és la cultura de l’empresa?
Aquesta pregunta et permetrà entendre millor l’ambient laboral de l’empresa i si encaixa amb les teves preferències i valors.
Quins són els reptes principals que enfronta l’equip o el departament?
Això et donarà una idea clara dels problemes o desafiaments a què et podries enfrontar si fossis contractat.
Quins són els criteris de rendiment que utilitzeu per avaluar els empleats?
Entendre com es mesura el rendiment pot donar-te una idea de les expectatives de l’empresa i com podràs demostrar el teu valor.
Quina és la trajectòria professional típica d’algú en aquest lloc?
Aquesta pregunta t’ajudarà a comprendre les possibilitats de creixement i desenvolupament professional dins de l’empresa.
Quin és el procés de presa de decisions a l’empresa?
Conèixer com es prenen les decisions et permetrà entendre com funcionen les jerarquies i com pots contribuir millor.
Quin és el pla de creixement de l’empresa en els anys vinents?
Saber els plans de futur de l’empresa pot ajudar-te a avaluar si és un lloc on vols créixer professionalment.
Com és l’equilibri entre la vida laboral i personal aquí?
És important entendre si l’empresa valora l’equilibri entre la vida personal i laboral.
Quins són els pròxims passos en el procés de selecció?
Aquesta pregunta et permetrà saber quan pots esperar una resposta i què esperar a continuació.
Quin és el repte més gran que creieu que tindrà l’individu que ocupi aquest lloc?
Això et donarà una visió més específica del que es necessita per tenir èxit en el lloc de treball.
Quin consell donaria a algú que comença en aquesta posició?
Aquesta pregunta et proporcionarà informació valuosa sobre el que l’empresa valora en els seus empleats.
És important fer preguntes durant una entrevista de treball per mostrar interès, entendre millor el rol i la cultura de l’empresa, i demostrar que has fet la teva feina en investigar i preparar-te. Així que assegura’t de tenir una llista de preguntes a punt abans de la teva pròxima entrevista. D’aquesta manera i seguint aquests consells és possible satisfer les dues parts quan es manté una entrevista.
