L’ofimàtica al servei de l’empresa
Es presenta com un factor crucial per a millorar la productivitat i automatitzar tasques
David Céspedes/AMIC
Tothom en el seu lloc de feina, sigui quina sigui l’activitat laboral o comercial, el que busca és treballar de manera efectiva i més ràpida. L’ofimàtica juga un paper fonamental en molts negocis empresarials. S’entén per ofimàtica tot allò relacionat amb els programes i tècniques informàtiques que s’utilitzen per automatitzar i facilitar les tasques habituals d’una oficina. D’aquesta manera, disposem de serveis que ens permetran crear, gestiona, emmagatzemar i compartir informació sempre de forma eficient.
En aquest aspecte, els experts consideren que l’ofimàtica és crucial per a les empreses perquè optimitza la productivitat, automatitza tasques, millora la comunicació i l’organització, digitalitzant processos com la creació de documents, anàlisis de dades (fulls de càlcul), presentacions i gestió d’informació, la qual cosa resulta en major eficiència, reducció de costos i millor presa de decisions, permetent la col·laboració i el treball a distància. Els fulls de càlcul (com Excel) permeten realitzar càlculs complexos, visualitzar dades amb gràfics i prendre decisions més informades. També s’aconsegueix una professionalització ja que es millora la qualitat i el disseny dels documents i presentacions, projectant una imatge més professional. I un aspecte molt valorat és la reducció de costos: s’optimitza el temps i els recursos, reduint la necessitat de processos manuals costosos.
Protecció a les empreses
D’altra banda, com podem protegir la informació crítica d’una empresa? La regla del 3-2-1 estableix que és essencial crear i conservar tres còpies de seguretat dels arxius importants, dues en dos suports diferents i una fora de l’empresa. Aquest enfocament garanteix que les dades estiguin protegides davant qualsevol imprevist. En primer lloc, es fa una còpia dels arxius originals, que es guarda en el dispositiu principal. En segon lloc, es realitza una còpia addicional en un suport físic diferent, com un disc dur extern o una unitat USB, per assegurar-se que les dades siguin accessibles fins i tot si el dispositiu original presenta problemes. En tercer lloc, el punt clau de la regla és tenir almenys una còpia en un suport fora de la ubicació física de l’empresa, com un servei de núvol. Aquesta còpia remota protegeix les dades contra incidents físics com incendis, robatoris o altres desastres que podrien afectar les instal·lacions de l’empresa. Assegura’t que aquesta còpia sigui actualitzada regularment i que el sistema de núvol sigui fiable. Abans de marxar de vacances, revisa que totes les còpies estiguin actualitzades i que els suports externs i en línia funcionin correctament. Comprova que les còpies remotes siguin accessibles i que el procés de restauració sigui efectiu. Assegurar-se que les dades estiguin ben conservades i accessibles garanteix que el negoci pugui recuperar-se ràpidament en cas de qualsevol incident, cosa que et permet gaudir del temps lliure amb la tranquil·litat que les teves dades estaran segures.
