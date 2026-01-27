Les petites i mitjanes empreses són clau a Girona
Representen el 99’8% de l’activitat empresarial i donen feina a més de 200.000 treballadors
DDG/ACN
El pes de les petites i mitjanes empreses és clau en l’economia i el múscul empresarial de les comarques gironines. La seva acció empresarial és un dels pilars de l’economia gironina. Cada any es fa balanç de la creació de noves empreses a la demarcació. Des de la patronal Pimec es va fer recentment un balanç de l’acció empresarial a les comarques de Girona.
En aquest sentit, les petites i mitjanes empreses segueixen tenint un paper clau a la demarcació de Girona. De fet, suposen un 99,8% de totes les empreses que hi ha en actiu al territori i donen feina a 232.073 treballadors. L’associació empresarial que agrupa aquestes petites i mitjanes empreses va presentar dies enrere els resultats de l’anuari econòmic de la demarcació de Girona , on es va destacar el creixement que ha tingut aquest sector econòmic al llarg del 2024..
Radiografia empresarial
Concretament, en l’informe presentat es posava de manifest que el nombre d’empreses PIME ha via crescut un 1,6% en comparació amb el 2023 i suposava un creixement de tres dècimes per sobre de la mitjana catalana. En el sector agrari, totes les empreses que hi ha a la demarcació són de petites i mitjanes empreses i compten amb una mitjana d’1,4 treballadors per cada empresa al territori gironí. En el sector de la construcció, el pes de les PIME també és del 100% i en el sector serveis, del 99,9%. On es redueix més aquesta presència, doncs, és en la indústria on les petites i mitjanes empreses representen el 99,3% de totes les que hi ha en actiu a la demarcació gironina.
Entre els anys 2023 i 2024 el nombre de petites i mitjanes empreses va augmentar un 1'6%
Malgrat tot, el nombre d’empreses en actiu a Girona el 2024 del sector primari i la indústria és menor a les que hi havia el 2023. Concretament, n’hi ha un 0,5% menys en l’àmbit d’agricultura i ramaderia i un 0,3% menys en la indústria. Ara, les previsions que té la PIMEC de cara al 2025 és que la tendència positiva global de tots els sectors es mantingui, però les xifres negatives també es mantenen en aquests dos sectors.
Entre 2023 i 2024 el nombre de petites i mitjanes empreses va augmentar amb més força que aquest 2025, un 1,6%. A més, també va créixer la dimensió de les pimes, ja que el nombre d’ocupats es va incrementar per sobre d’aquesta xifra, un 2,8%, segons les xifres que es van recollir i presentar en el darrer anuari de la patronal Pimec.
