Quan les empreses aposten per contractar els majors de 50 anys
Hi ha la falsa creença que es tracta de perfils baixos... però la realitat no és aquesta i poden aportar molts valors
David Céspedes/AMIC
Quan en l’horitzó laboral la jubilació es troba a mig termini és difícil sovint o bé optar per canviar de feina o bé ser contractat i entrar de nou en el mercat. Això ho saben perfectament, els majors de cinquanta anys. Es considera que aquesta és una edat difícil a l’hora de formar part de les plantilles de determinades empreses. Però, no sempre és així i moltes empreses valoren el fet de l’edat i el consideren com un valor que suma i no pas resta. Aquesta franja d’edat pot aportar valors que al final comporten més avantatges que inconvenients.
Els avantatges
Les persones majors de cinquanta anys, sovint troben reticències per part de les empreses a l’hora de ser contractades degut, en part, a falses creences com el fet que són perfils amb una baixa digitalització, entre molts altres inconvenients, tot i estar aquests prejudicis, lluny de la realitat.
Els avantatges que suposa contractar personal de més edat són moltes, entre elles:
- Major adaptabilitat: Són persones molt capaces d’assimilar canvis, perquè han vist néixer internet, les xarxes socials... passant d’un treball completament manual a un altre més mecanitzat, per la qual cosa la seva capacitat d’adaptació està més que demostrada.
- Creen millor ambient laboral, en primer lloc, perquè els seus caràcters ja estan definits i, en segon lloc, a causa d’una major necessitat de tranquil·litat i de fugir dels conflictes. A més, en el cas que aquests es produïssin, també saben manejar-los d’una manera més eficaç.
- Fidelitat a l’empresa: Les obligacions familiars i el desig d’una major estabilitat personal, els fa ser més fidels amb les seves empreses. Ja no es prioritza tant el salari o una major projecció laboral, sinó altres factors com un millor horari i una major conciliació laboral i familiar.
- Aporten major experiència: com diu el refrany l’experiència és un grau, i és que tant l’acumulació de coneixements que s’han anat adquirint al llarg de tota la vida laboral, com la pràctica professional, els fa més capaces d’afrontar els problemes i superar amb èxit tots els esculls que van apareixent, a més de saber prendre millors decisions.
- Tenen una xarxa de contactes extensa. Els anys d’experiència els ha fet conèixer a molts professionals en el seu sector que poden ser de gran ajuda al negoci, tant: clients, col·laboradors com proveïdors.
- La contractació d’aquest col·lectiu està bonificada. No només suposa tot un ventall d’avantatges a nivell profesional com hem vist, sinó que a més, presenta avantatges fiscals que no tenen altres grups d’edats i que solen resultar molt atractives per a les empreses.
Tot això, unit a l’augment de l’esperança de vida, així com a uns hàbits més saludables, fa que les persones es conservin millor i arribin a la maduresa en millors condicions per a continuar treballant i per a donar el 100% d’ells mateixos.
