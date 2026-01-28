Aposta per la justícia gratuïta
El projecte del govern català inclou el reforç dels torns d’ofici a Figueres i Santa Coloma de Farners
DdG/ACN
La Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) van formalitzar dies enrere un acord que preveu una aportació addicional de 5,7 milions d’euros anuals durant quatre anys (2026-2029) -fins a assolir un total de 22,8 milions d’euros- per reforçar estructuralment el servei d’assistència jurídica gratuïta a Catalunya. A més, també es va signar el nou conveni anual per al torn d’ofici del 2026, que arriba als 74,2 MEUR. El nou conveni retribueix un 2,5% més els mòduls, n’inclou de nous i reforça el torn d’ofici en partits judicials com Figueres, Santa Coloma de Farners, Cervera, Balaguer i la Seu d’Urgell.
El servei de justícia gratuïta inclou, entre d’altres, l’assistència lletrada a detinguts, la designació d’advocats del torn d’ofici i l’acompanyament jurídic en procediments civils, penals, socials, administratius o de família, d’acord amb la normativa vigent.
Compensació econòmica
La despesa ja està garantida legalment mitjançant l’aprovació prèvia d’un acord de Govern de despesa plurianual, amb l’objectiu de recuperar progressivament el 31% del poder adquisitiu perdut des del 2011 en la compensació econòmica de les actuacions professionals del torn d’ofici. En el cas concret de l’any 2026, la voluntat del Govern és que aquesta aportació addicional de 5,7 milions d’euros es faci efectiva mitjançant una addenda al conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), com a mecanisme operatiu per fer arribar els recursos al sistema del torn d’ofici.
El compromís subscrit entre el Govern i el CICAC té caràcter finalista i preveu que els recursos addicionals es destinin directament a la retribució de les actuacions professionals dels advocats del torn d’ofici, l’actualització dels mòduls i guàrdies, i la millora de l’assistència al detingut. A més de l’acord per a l’aportació extra de 5,7 MEUR anuals, el Departament de Justícia va formalitzar amb el CICAC un altre document: el conveni de col·laboració per al 2026, mitjançant el qual Justícia aporta recursos econòmics que contribueixen a finançar algunes de les tasques que desenvolupa el CICAC, especialment la gestió del torn d’ofici, les guàrdies i la compensació de les actuacions professionals.
El conveni preveu una dotació global de 74,2 milions d’euros, dels quals 70,2 milions d’euros es destinen directament a compensar les actuacions professionals dels advocats del torn d’ofici, mentre que 4 milions d’euros es destinen a les despeses de gestió dels col·legis professionals, necessàries per garantir el correcte funcionament del servei.
Aquest import suposa un increment d’1,82 milions d’euros respecte del conveni de l’any anterior, que permet ampliar la cobertura del servei i incorporar noves millores sense reduir les prestacions existents. A més, el conveni estableix que els imports destinats a finançar el torn d’ofici s’incrementaran en un 2,5%, fet que implica una actualització directa de tots els mòduls de compensació que regulen la retribució de les actuacions dels lletrats del torn d’ofici, amb l’objectiu d’ajustar-les a la realitat del servei.
En el cas concret de l’any 2026, aquest increment lineal del 2,5% dels mòduls té un impacte econòmic estimat de 2,9 milions d’euros, que s’aplicarà mitjançant el retorn dels sobrants pressupostaris de l’exercici anterior. Si es tenen en compte conjuntament aquest import, l’increment d’1,82 milions d’euros del conveni anual respecte de l’any anterior i l’aportació addicional de 5,7 milions d’euros derivada de l’acord polític i institucional, l’esforç pressupostari total del Govern destinat al torn d’ofici l’any 2026 s’eleva fins als 10,4 milions d’euros. Un dels eixos centrals del conveni de 2026 és el desplegament territorial del servei, amb mesures adaptades a la realitat de cada partit judicial, entenent el partit judicial com l’àmbit territorial on s’organitza l’activitat dels jutjats i on es presta el servei d’assistència jurídica gratuïta.
Aquest enfocament permet ajustar els recursos a la càrrega real de treball i a les necessitats específiques de cada territori, evitant desequilibris i garantint una atenció equitativa arreu del país.
Torn d’estrangeria a Figueres
En primer lloc, el conveni preveu la creació d’un nou torn de guàrdia d’estrangeria al partit judicial de Figueres, amb dos advocats de guàrdia diaris i una dotació específica de 7.250 euros, amb l’objectiu de reforçar l’atenció jurídica especialitzada en un àmbit d’elevada complexitat i amb una incidència especialment significativa en aquest territori per la proximitat amb la frontera francesa.
Així mateix, s’impulsa el reforç del torn penal a Santa Coloma de Farners, amb la incorporació d’un advocat més de guàrdia i una dotació de 76.000 euros, per millorar la capacitat de resposta en matèria penal i reduir la càrrega de treball existent.
El conveni inclou també el reforç del torn de guàrdia d’atenció a les víctimes de violència masclista als partits judicials de Cervera i Balaguer, amb una dotació específica de 27.950 euros, destinada a millorar la cobertura del servei i garantir una atenció jurídica especialitzada a les víctimes en un àmbit d’especial sensibilitat.
Justament, la nova llei d’eficiència judicial farà que els jutjats especialitzats en violència sobre la dona de Lleida també assumeixin els casos dels partits judicials de Cervera i Balaguer.
Pel que fa a l’organització del servei, el conveni preveu l’adaptació del sistema de guàrdies del torn de detinguts a la Seu d’Urgell, que passa d’un model de guàrdia setmanal a un model de justificació per assistència efectivament realitzada, més ajustat a la realitat del territori i a la freqüència real de les assistències, cosa que permet optimitzar recursos.
