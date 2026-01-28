L’exceptio veritatis: què és i com funciona aquest mecanisme judicial?
Aquest principi jurídic clàssic es manté encara en l’actualitat per defensar-se de les calúmnies o injúries
DdG/AMIC
L’exceptio veritatis —expressió que significa literalment «excepció de veritat»— és un principi jurídic clàssic segons el qual una persona acusada de calúmnies o injúries pot defensar-se demostrant que allò que ha dit és veritat, i per tant l’autor pot quedar exonerat de responsabilitat penal o civil. Es tracta d’un mecanisme antic del dret penal i del dret de la comunicació, mantingut fins avui en molts ordenaments jurídics moderns. Tot seguit s’exposen alguns dels arguments que justifiquen en alguna ocasió l’ús d’aquest mecanisme.
Una eina fonamental
L’exceptio veritatis té les seves arrels en el dret romà, tot i que es consolidà especialment en la tradició jurídica medieval i en el dret canònic. Al llarg dels segles es va convertir en una eina fonamental per equilibrar dos valors essencials:
- Tota la protecció de la reputació i l’honor.
- La necessitat també que els fets veritables puguin ser expressats sense por a represàlies.
Amb la codificació del dret penal a l’època moderna (segles XVIII–XIX), molts codis europeus el van acabar incorporant.
L’exceptio veritatis s’invoca sobretot en delictes contra l’honor, ja sigui per calúmnies (atribuir falsament un delicte a algú) o per injúries (expressions que lesionen la dignitat d’una persona).
En molts ordenaments, aquesta excepció és admesa només en determinats casos. Per exemple, en el dret penal espanyol, només pot al·legar-se quan el fet imputat és constitutiu de delicte i la seva veritat pot provar-se. En matèria d’injúries, el marge és més limitat, ja que es considera que la veritat d’un insult no sempre elimina el caràcter ofensiu de l’expressió.
Què busca protegir?
L’exceptio veritatis busca en alguns casos protegir:
1. La llibertat d’informació i d’expressió. Si una afirmació és vertadera i d’interès públic, sancionar-la podria suposar censura o impedir la denúncia de conductes irregulars.
2. La funció social de la veritat. Permet que casos de corrupció, abusos o delicte siguin denunciats sense por que l’autor sigui condemnat simplement per expressar la veritat.
3. L’equilibri amb el dret a l’honor. No obstant això, l’excepció no és absoluta: encara que un fet sigui cert, difondre’l pot no estar justificat si vulnera la intimitat d’algú sense un interès públic clar.
