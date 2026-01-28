La mediació, una fórmula que desencalla la justícia
El Centre de Mediació de Catalunya ha rebut durant els últims mesos un 31% més de sol·licituds
DdG/ACN
El Centre de Mediació de Catalunya ha rebut des de l’abril un 31% més de sol·licituds que l’any anterior, a causa de l’entrada en vigor de la llei d’eficiència judicial, que obliga en molts casos a intentar una mediació prèvia abans d’acudir a la justícia ordinària. A més, s’ha posat a disposició de la ciutadania una pàgina web específica sobre els MASC (mitjans adequats de solució de controvèrsies) que inclou un mapa interactiu permanentment actualitzat que permet cercar per municipi serveis i professionals MASC.
Ho va explicar dies enrere la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Gestió Adequada de Conflictes, Immaculada Barral, que va participar en un acte del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Solució de controvèrsies
Per la seva banda, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va parlar en aquest acte celebrat setmanes enrere de la importància que tenen els mitjans adequats de solució de controvèrsies com a eina clau per canviar el paradigma de com s’afronten els conflictes jurídics, promovent solucions col·laboratives, àgils i orientades al bé comú, alhora que permeten descongestionar els tribunals d’instància de procediments judicials. També va remarcar «la importància de treballar tots els aspectes de la llei 1/2025 amb els diferents operadors, molt particularment amb l’advocacia».
A més, Espadaler va recordar que el passat 28 d’octubre el Govern va aprovar la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de gestió adequada de conflictes, primer pas per dotar Catalunya d’una normativa pròpia en aquest àmbit. En aquest sentit, la llei s’alinea amb la llei d’eficiència judicial i aposta per una llei integral que reguli els diferents mitjans adequats de solució de conflictes com són la mediació, la conciliació o el dret col·laboratiu; i definir els principis rectors, requisits i garanties d’aquests processos. La norma també preveu garantir la formació i l’acreditació professional així com els efectes dels acords, que reforci el paper del Centre de Mediació com a centre de referència.
Resolució de conflictes
La mediació i l’arbitratge són processos extrajudicials de resolució de conflictes, és a dir, mètodes alternatius que pretenen evitar un procés judicial. És habitual que les persones confonguin totes dues institucions i pensin que són pràcticament el mateix, però la veritat és que tant la normativa que els regeix, el procediment i l’efecte són diferents.
La diferència bàsica entre la mediació i l’arbitratge, és que mentre a la primera, la figura del mediador «proposa» solucions per a arribar a un consens però en cap cas la seva decisió és vinculant, en l’arbitratge, l’àrbitre sí que imposa una resolució anomenada laude arbitral que és d’obligat compliment. Una altra de les grans diferències, és que el mediador és una persona imparcial no triada per cap de les parts, mentre que la figura de l’àrbitre sí que pot triar-se.
