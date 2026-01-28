Estàs pagant el teu advocat perquè llegeixi papers o perquè guanyi el teu cas?
DdG
Et vull fer una pregunta directa: quan contractes un advocat, què vols?
1.Que es passi hores buscant jurisprudència en llibres polsosos.
o
2.Que pensi l’estratègia que et farà guanyar.
Si has triat la segona opció (i espero que sí), segueix llegint. Perquè el que t’explicaré ara canvia completament com funciona un despatx d’advocats i com t’afecta a tu, principal interessat.
Hi ha un problema que ningú diu en veu alta
Imagina’t l’escena. Truques al teu advocat un dimarts a les sis de la tarda.
Tens un problema urgent: un contracte que has de signar demà, una clàusula que no entens, un dubte que et fa posar nerviós.
Et despengen el telèfon i et diuen: «Ara està reunit, el trucarà demà.»
I tu penses: «Demà? Però si necessito una resposta ARA.»
Però el cert és que el teu advocat no està prenent un cafè. Està ofegat. Ofegat entre expedients, cercant precedents d’un cas del 2017, revisant un contracte de 53 pàgines, redactant un escrit que ja ha escrit vint vegades però que ha de tornar a personalitzar.
Feina necessària, sí. Però feina que no és pensar en la teva estratègia.
Aquest és el “problema” principal: la professió d’advocat té massa fricció.
Massa temps dedicat a tasques repetitives que consumeixen energia i focus.
I quan l’advocat està dedicat a localitzar una sentència del 2017 o a repassar cinquanta pàgines de clàusules, no està pensant com guanyar el teu judici.
Una nova divisió del treball
La veritat és que, en un despatx d’advocats, hi ha dos tipus de feina.
La feina mecànica: buscar documentació, organitzar expedients, redactar escrits estàndard, revisar contractes línia per línia cercant clàusules no favorables, buscar jurisprudència de casos anteriors per veure com s’han resolt.
La feina d’or: entendre el teu problema, trobar l’angle legal que l’altra part no ha vist, dissenyar l’estratègia que et farà guanyar, negociar amb criteri, defensar-te amb contundència.
Fins ara, l’advocat feia les dues. I això volia dir que la meitat del seu temps (i del que tu pagues) es perdia en tasques que, sent sincers, no requereixen vint anys d’experiència jurídica.
Però ara tenim una eina que ho canvia tot: la intel·ligència artificial.
Què fa realment la màquina?
Posem un exemple molt concret:
Arriba un contracte de compravenda: 47 pàgines amb moltíssima lletra petita i clàusules amagades per tot arreu.
Abans, l’advocat havia de llegir-lo tres vegades, subratllar, prendre notes, comparar amb altres contractes similars.
El temps estimat era de dues hores i mitja.
Ara, l’ordinador llegeix el contracte en 30 segons. Marca en vermell totes les clàusules que poden ser problemàtiques.
Compara automàticament amb milers de contractes anteriors. I li diu a l’advocat: «Atenció, pàgina 34, paràgraf tercer, aquí hi ha un risc.»
L’advocat revisa, analitza, i en deu minuts ja t’està trucant per explicar-te què significa i com protegir-te.
Aconseguim el mateix rigor però reduïm el temps perdut i guanyem temps per al més important, pensar amb tu.
Això no és «modernitat», és exigència del món real
Algú pot pensar: «Bé, és normal, tothom s’està posant tecnologia.»
Però no es tracta de ser moderns. Es tracta de poder competir amb la realitat del 2026.
Pensa-ho: els terminis legals no s’han allargat. Els judicis no són més senzills.
La legislació no deixa de canviar constantment.
Però els clients (tu) necessiten respostes més ràpides, més clares, més contundents. I amb raó.
Si com a despatx seguim treballant com fa vint anys, amb muntanyes de paper i cerques en manuals, no podrem donar-te el servei que mereixes.
Perdrem temps, perdrem focus i, potser, perdrem el teu cas.
I nosaltres, Prat Sàbat Advocats, què hem fet?
Portem més de 100 anys defensant casos. I si alguna cosa t’ensenya l’experiència no és només com guanyar judicis. És detectar quan el mercat canvia i, sobretot, quan canvien les necessitats dels nostres clients.
Fa dos anys ho vam veure clar i vam entendre que si no ens adaptàvem, els estaríem fallant.
Per això vam prendre una decisió: formar-nos. Tot l’equip. De manera continuada.
Perquè la intel·ligència artificial no és un programa que instal·les i ja està. És una eina que has d’aprendre a dominar per treure’n tot el profit.
No ho fem per ser moderns. Ho fem perquè davant d’una realitat tan contundent, quedar-se quiet és trair la teva pròpia experiència.
Però atenció, que no hi hagi confusió aquí, la màquina no et defensarà en un judici, no negociarà per tu ni et mirarà als ulls per entendre què necessites realment. L’ordinador fa la feina tediosa perquè l’advocat pugui fer la feina important: pensar, valorar, decidir. La intel·ligència artificial et pot dir què diu la llei o el que hi ha en un document. Però només un advocat amb anys d’ofici pot dir-te com aplicar-ho al teu favor. La tecnologia és l’ajudant. L’advocat és qui porta el timó.
Què hi guanyes tu amb això?
Aquesta és la pregunta més natural i intel·ligent. Ara, quan decideixes treballar amb nosaltres, això és el que estàs pagant:
Un advocat amb el cap clar i dedicat més temps a l’estratègia del teu cas que en buscar papers, tenir respostes més ràpides, menys errors i més seguretat (perquè l’ordinador no oblida revisar cap detall, per petit que sigui) i, el més important de tota l’equació:
Més criteri humà (perquè l’advocat té energia mental per pensar, no per classificar).
El teu cas mereix un advocat amb temps per pensar-lo. I tu mereixes respostes, no excuses.
