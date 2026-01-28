Reconèixer millor la feina i la responsabilitat que té el torn d’ofici
Es creen nous mòduls de compensació i s’estableixen les quantitats pels professionals segons l’actuació judicial
DdG/ACN
Un dels eixos rellevants del conveni signat recentment entre la Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana és la creació de nous mòduls de compensació, és a dir, les quantitats econòmiques que perceben els professionals del torn d’ofici en funció del tipus d’actuació que duen a terme. Cada mòdul es correspon a un tipus concret d’actuació judicial (per exemple, acompanyar un acusat en una declaració davant del jutjat d’instrucció està associat a un mòdul que estableix la quantitat que es paga a l’advocat d’ofici que realitza aquell acompanyament). Amb aquests nous mòduls, el conveni adapta el sistema de compensacions a la realitat del treball efectivament prestat i permet reconèixer actuacions habituals que fins ara no disposaven d’un encaix específic.
Novetats en la compensació
En l’àmbit penal, el conveni incorpora un nou mòdul vinculat a la compareixença de l’advocat d’ofici a l’audiència del detingut prevista a l’article 505 de la llei d’enjudiciament criminal, és a dir, l’audiència en què el jutjat decideix sobre una possible presó provisional o llibertat amb mesures. Aquest nou mòdul disposa d’una assignació econòmica global d’uns 300.000 euros, destinada a reconèixer una actuació especialment rellevant i fins ara no compensada de manera diferenciada.
El conveni crea també un nou mòdul per als casos en què un mateix advocat ha d’assumir la doble condició d’acusació i defensa penal en un mateix procediment en nom del beneficiari de justícia gratuïta. Aquesta mesura compta amb una assignació econòmica prevista de 316.480 euros, destinada a reconèixer una càrrega de treball addicional que fins ara no quedava reflectida de manera específica en el sistema de compensacions.
Nous mòduls
En l’àmbit civil i mercantil, s’introdueix un nou mòdul vinculat als supòsits de reconvenció, és a dir, aquells casos en què l’advocat d’ofici representa a una persona que ha estat demandada i decideix respondre a la demanda contra el seu client amb una demanda contra la part que ha demandat. Aquest nou mòdul té una dotació econòmica prevista de 300.000 euros.
Finalment, en l’àmbit laboral, el conveni crea un nou mòdul per reconèixer la intervenció de l’advocat d’ofici en la conciliació prèvia obligatòria abans d’anar a judici, una actuació clau en molts procediments laborals. Aquest nou mòdul compta amb una assignació econòmica prevista de 326.291 euros.
Aquest conjunt de mesuresincloses en el conveni l’acord signat recentment entre el govern català i el Consell de l’Advocacia Catalana es completa amb la revisió dels criteris interpretatius i dels sistemes de justificació de les actuacions, amb l’objectiu d’homogeneïtzar la compensació a tot el territori i fer-la més clara, objectiva i ajustada a la feina realitzada pels professionals del torn d’ofici.
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»