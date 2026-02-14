Consells per estalviar calefacció
Deixar la calefacció al mínim durant tot el dia provoca una major despesa energètica
David Céspedes/AMIC
Estem immersos en els mesos en què el consum d’energia a les llars es dispara en bona part per la calefacció i també perquè hi ha moltes menys hores de llum natural. Les temperatures baixen i la calefacció pren un protagonisme important a les cases. Com tot, hem d’intentar fer-ne un ús responsable. Seguint alguns consells podem fomentar un estalvi sense renunciar a l’escalfor i tenir un ambient càlid dins de la llar.
Petis consells bàsics però efectius
La forma més econòmica d’utilitzar la calefacció és instal·lar un termòstat, ja que et permet regular la calefacció d’acord amb les teves necessitats. Aquests aparells funcionen amb un circuit elèctric que està connectat a la caldera; així poden apagar o encendre la calefacció. Els més moderns, es poden connectar al mòbil o a l’ordinador a través de la xarxa wifi.
El costum de deixar la calefacció al mínim durant tot el dia no és bona idea. Si ho fas, provoques una despesa energètica permanent. El més adequat és apagar-la i tornar-la a encendre en arribar a casa. Encara que empri una mica més d’energia en l’arrencada, la despesa serà menor que si la deixes posada tot el dia.
Res gasta més (i és menys eficaç) que aquest model d’actuació. El més adequat és posar-la a menys graus durant un temps continu.
El més adequat és mantenir la casa a 19-21 °C i, si sents una mica de fred, posa’t una jaqueta. Tenir calefacció no significa que hagis de vestir amb roba d’estiu a casa durant l’hivern, sinó estar còmode. Si la temperatura és massa elevada, és més fàcil constipar-se en sortir al carrer. Seguint aquests consells i aquestes pautes que són molt bàsiques els beneficis que podem obtenir són molts. Només són alguns exemples que podem posar en pràctica en l’àmbit de la llar i per més bàsics que ens semblin els resultats i els beneficis són molt destacats.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia a Girona
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines
- Tres ferits, un de greu, a les comarques gironines pels efectes del vent