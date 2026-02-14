Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Consells per estalviar calefacció

Deixar la calefacció al mínim durant tot el dia provoca una major despesa energètica

Un bon ús amb eficiència de la calefacció a la llar pot comportar una reducció important de la despesa energètica.

Un bon ús amb eficiència de la calefacció a la llar pot comportar una reducció important de la despesa energètica. / DdG

David Céspedes/AMIC

Girona

Estem immersos en els mesos en què el consum d’energia a les llars es dispara en bona part per la calefacció i també perquè hi ha moltes menys hores de llum natural. Les temperatures baixen i la calefacció pren un protagonisme important a les cases. Com tot, hem d’intentar fer-ne un ús responsable. Seguint alguns consells podem fomentar un estalvi sense renunciar a l’escalfor i tenir un ambient càlid dins de la llar.

Petis consells bàsics però efectius

La forma més econòmica d’utilitzar la calefacció és instal·lar un termòstat, ja que et permet regular la calefacció d’acord amb les teves necessitats. Aquests aparells funcionen amb un circuit elèctric que està connectat a la caldera; així poden apagar o encendre la calefacció. Els més moderns, es poden connectar al mòbil o a l’ordinador a través de la xarxa wifi.

El costum de deixar la calefacció al mínim durant tot el dia no és bona idea. Si ho fas, provoques una despesa energètica permanent. El més adequat és apagar-la i tornar-la a encendre en arribar a casa. Encara que empri una mica més d’energia en l’arrencada, la despesa serà menor que si la deixes posada tot el dia.

Res gasta més (i és menys eficaç) que aquest model d’actuació. El més adequat és posar-la a menys graus durant un temps continu.

El més adequat és mantenir la casa a 19-21 °C i, si sents una mica de fred, posa’t una jaqueta. Tenir calefacció no significa que hagis de vestir amb roba d’estiu a casa durant l’hivern, sinó estar còmode. Si la temperatura és massa elevada, és més fàcil constipar-se en sortir al carrer. Seguint aquests consells i aquestes pautes que són molt bàsiques els beneficis que podem obtenir són molts. Només són alguns exemples que podem posar en pràctica en l’àmbit de la llar i per més bàsics que ens semblin els resultats i els beneficis són molt destacats.

