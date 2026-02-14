Impuls a l’energia eòlica i solar el 2025
Per primer cop van genera més electricitat que els combustibles fòssils en l’àmbit de la Unió Europea
DdG/ACN
Les energies eòlica i solar van generar més electricitat que els combustibles fòssils a la Unió Europea per primera vegada el 2025, segons un informe d’European Electricity Review publicat fa uns dies pel think tank global d’energia Ember. En conjunt, amdues energies van arribar al 30% de la generació elèctrica europea, superant el 29% dels combustibles fòssils. A Espanya, les dues fonts van assolir el 42%. Segons l’autora de l’informe, la Beatrice Petrovich, «en un context en què la dependència dels combustibles fòssils genera inestabilitat global, la importància de la transició cap a l’energia neta és més evident que mai».
L’evolució registrada es deu en gran part al creixement de la generació solar, que va augmentar un 20,1% per quart any consecutiu i va arribar al 13% de la producció elèctrica europea, superant tant el carbó com la hidroelèctrica. Tots els països de la UE van incrementar la generació solar respecte al 2024.
Els resultats
La solar va superar el 20% de la generació elèctrica a Hongria (28%), Xipre (25%), Grècia (22%), Espanya (22%) i Països Baixos (21%). En total, les renovables van aportar el 48% de l’electricitat europea, tot i la davallada del 12% de la hidroelèctrica i del 2% de l’eòlica per condicions meteorològiques inusuals. L’eòlica es va mantenir com a segona font de la generació de la UE amb un 17%, per davant del gas.
L’informe recull un fort impuls en el desenvolupament de bateries dins la xarxa, amb gairebé la meitat concentrades a Itàlia i Alemanya, però amb nous projectes a la majoria de països. A Espanya, tot i que la capacitat de bateries és encara baixa en relació amb l’eòlica i la solar, la cartera de projectes va arribar a màxims el 2025.
Aquest impuls d’aquest tipus d’energia es tradueix ja en resultats. Per exemple, l‘Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit ha reduït la factura de la llum a la meitat gràcies a la instal·lació de plaques solars en edificis municipals. El regidor d’Energia, Josep Martinoy, va exposar fa uns dies que el pla que han impulsat preveu instal·lacions fotovoltaiques en 47 equipaments municipals, aprofitant les cobertes i els terrenys disponibles. Fins ara, n’han col·locat a la seu de la Policia Local i a la nau de la Brigada Municipal, a més de la comunitat energètica de l’Espai Ter. En paral·lel, han canviat el 25% dels 4.200 punts de llum de la població per reduir el consum elèctric. «El 2023 vam arribar a pagar un milió d’euros de llum. Ara ha baixat a la meitat, i l’objectiu és deixar-la a zero», va destacar.
A més, de tota l’energia que es produeix a l’edifici de la Brigada, el 85% s’exporta per abastir diversos equipaments municipals: des de Can Castells, fins als Jutjats de Pau, Casa Pastors, el Cinema Montgrí, el poliesportiu vell i el dipòsit d’aigua, entre d’altres.
