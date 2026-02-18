Radiografia del sector del transport
Durant l’any 2025 s’ha registrat una elevada demanda turística a l’aeroport i als ports gironins
És hora d’articular un balanç del sector del transport per terra, mar i aire a les comarques gironines durant el 2025. La demanda turística en alça s’ha registrat al transport aeri i en moviment dels creuers) amb xifres destacades a l’aeroport Girona–Costa Brava i a la Costa Brava marítima en els ports on operen els creuers. Perquè fa a la xarxa viària les actuacions s’han orientat a la millora de la capacitat, la seguretat i algunes connexions estratègiques. La gran assignatura ha estat una vegada més el ferrocarril amb talls i afectacions constants.
Per aire i mar
L’aeroport gironí ha registrat un creixement anual de demanda i operacions: el 2025 s’ha tancat amb un total de 2.185.561 passatgers (+9,4% versus 2024) i 28.067 vols (+15,2%). Així mateix, pel que fa al sector marítim amb incidència als ports Palamós i Roses, l’any passat es va registrar un any rècord de creuers: 80 escales (+27%) i 69.000 passatgers (+23%). Si entrem en el detall el port de Palamós va tenir 65.000 passatgers i 65 escales mentre que a Roses el balanç va ser 4.000 passatgers i 15 escales.Impacte econòmic estimat: 6,6 M€ (creix un 29%) al territori.
Infraestructures viàries
La xarxa viària a les comarques gironines és un exemple de la gran mobilitat que es registra tenint en compte el seu component geogràfic, prop a prop de la frontera, del mar i de la muntanya.
AP-7 (tram Girona): actuacions de rehabilitació superficial del ferm dins el projecte de conservació del sector GI-04 (AP-7 entre pk 0 i 85), amb afectacions i itineraris alternatius puntuals. També durant les darreres setmanes s’ha posat de manifest la manca de manteniment en alguns punts del traçat de l’autopista.
N-2 a l’Alt Empordà (Figueres – Pont de Molins): licitació d’obres per 118,3 M€ per convertir 8,2 km en carretera multicarril i millorar enllaços amb C-31, C-260 i N-260 (29/12/2025).
Connexió N-2 / AP-7 (entorn Figueres): aprovació del traçat per connectar la variant de Figueres amb l’AP-7 al sud de la ciutat per augmentar capacitat.
C-66 (Bordils, Gironès): obres per millorar seguretat i canalització del trànsit en un encreuament.
C-32 fins a Lloret (Selva marítima): el 2025 es reactiva el projecte i s’anuncia un nou estudi de mobilitat (Blanes–Lloret), amb debat territorial (connectivitat vs. impacte ambiental)
Ferrocarrils
Any 2025 marcat per obres i talls programats que també afecten la R11 (Girona–Figueres–Portbou), amb finestres de tall/afectacions vinculades a grans actuacions a l’àrea de Barcelona (per exemple caps de setmana i períodes al setembre i desembre de 2025).
Integració urbana i espais ferroviaris a la ciutat de Girona: el 2025 avança la regularització patrimonial i es projecten passos per desencallar actuacions pendents (com l’entorn de plaça d’Espanya) amb impacte en la mobilitat i els espais públics adjacents a l’estació. En les darreres setmanes, però, el transport del ferrocarril s’ha vist alterat de forma important pel caos constant en la xara de rodalies, els talls de via i els accidents ferroviaris. Segurament, el sistema de comunicació per ferrocarril és un dels que presenta més mancances i el que desperta més queixes per part dels usuaris.
Autobusos i transport públic
Política tarifària expansiva al llarg de l’any passat : l’ATM de Girona manté durant tot el 2025 la reducció del 50% als abonaments i títols multiviatge (amb tarifes actualitzades amb entrada en vigor el 15/01/2025). A nivell de la ciutat de Girona s’han reforçat la línia 5 que va de Girona fins a Aiguaviva.
