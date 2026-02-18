El sector es posa en alerta: falten més conductors
La manca de xòfers es va arrossegant des de fa molts anys i posa en perill la viabilitat de moltes empreses
La manca de conductors és l’autèntic «cavall de batalla» en què s’ha d’enfrontar el sector del transport a les comarques gironines. L’Associació de Transportistes de Girona (Asetrans) fa molt temps que ve denunciant que no hi ha xòfers per afrontar tota la productivitat que es genera i que això posa en perill la viabilitat de moltes empreses. Des de la patronal planten cara a aquesta problemàtica organitzant anualment cursos de formació i aprenentatge. Només durant l’any passat, es van registrar un miler d’inscripcions per a participar en alguns dels cursos de formació contínua i obligatòria o en les sessions de reciclatge. Una vegada més, però, es troben que topen contra el mal servei que es dona des de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquest organisme pateix problemes de personal i dèficit d’atenció a l’usuari i els exàmens per a l’obtenció del carnet tenen un calendari molt dilatat. Tot plegat provoca una situació que genera molta preocupació en el sector.
Les mancances
La DGT pateix d’una manca de funcionaris i administratius per a poder tramitar molts permisos. Mentrestant, a Transports de la Generalitat estan aturades les juntes arbitrals i els tràmits administratius s’aturen. Els exàmens de capacitació laboral estan bloquejats a 3 mesos vista i el bloqueig s’agreuja perquè es té constància que fins a un 80% de places per a examinar-se estan ocupades per gent i aspirants que no són de la demarcació gironina. Això suposa una nova trava. Gent d’altres províncies catalanes s’inscriuen per superar les proves a Girona.
La manca de conductors no és simplement per un tema econòmic perquè, en molts casos, es paga per sobre de conveni. Des de la patronal admeten que hi ha un problema de conciliació a l’hora de decidir-se per aquesta professió però, el cert, és que és una ocupació laboral amb bona sortida i futur. Es tracta d’un peix que constantment es mossega la cua i que des de la patronal del transport es va insistint des de fa temps. Tampoc hi ajuda les possibles prejubilacions a les que es podrien acollir alguns conductors si s’apliquen els anomenats coeficients reductors, els percentatges de penalització aplicats per la Seguretat Social que redueixen de forma permanent l’import de la pensió quan es produeix una jubilació anticipada, sigui voluntària o involuntària, abans de l’edat ordinària. Algunes professions laborals els tenen reconeguts. En el cas del sector del transport no hi ha res clar de moment. En el cas que es portessin a terme moltes prejubilacions el sector del transport podria quedar molt tocat.
