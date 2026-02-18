Tot a punt per a la 13a edició de la Fira del Porc a Riudellots de la Selva
Enguany la Fira tindrà lloc el 21 i 22 de febrer a partir de les 9 h del matí
DdG
Amb FIPORC, Riudellots reivindica la tradició de la matança i una de les seves principals activitats econòmiques Un any més arriba la tradicional Fira del Porc a Riudellots de la Selva. El municipi selvatà ja ho té tot a punt per celebrar la 13a edició de FIPORC, tot un referent en el sector i que converteix la població en la capital del porc.
Es tracta de la fira per excel·lència a les comarques gironines amb una àmplia programació pensada per un públic familiar que es durà a terme durant tot el cap de setmana del 21 al 22 de febrer.
La programació inclou tallers, una passejada de tractors antics, exhibicions, animació i altres demostracions. Com a activitat destacada i protagonista de totes les edicions, hi haurà l’àmplia zona de tast i la representació de l'especejament del porc.
La inauguració oficial de la fira tindrà lloc el dissabte 21 de febrer a les 12 h del migdia.
Aquesta Fira té com a protagonista el porc i els productes que se'n deriven. A través de diversos espais repartits pel municipi es posa en relleu tot el cicle de la vida d'aquest preuat animal. FIPORC va néixer l'any 2014 amb la voluntat de consolidar-se com a fira temàtica de referència a Catalunya, posant en valor tot el que envolta el món del porc on, a Riudellots, s'ha convertit en un dels principals eixos econòmics i símbol identitari de la població.
