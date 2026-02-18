La variant de Figueres pren impuls amb la licitació de noves obres
Els futurs treballs comprenen 8,2 quilòmetres i inclouen els tres enllaços amb la C-31, la C-260 i l’N-260
DdG/ACN
L’any 2025 es va tancar amb una bona notícia per a la xarxa viària de les comarques gironines. Dos dies abans de tancar l’any, el Ministeri de Transports va licitar per 118,3 milions d’euros (IVA inclòs) les obres per duplicar la variant de Figueres. Els treballs s’estendran al llarg de 8,2 quilòmetres, entre l’enllaç de Figueres Sud de l’N-II i fins a Pont de Molins. Segons va informar el govern espanyol en el moment de fer aquest esperat anunci, els dos nous carrils es faran al costat dret de la carretera actual. Les obres també inclouen reformar els tres enllaços amb les carreteres C-31, la C-260 i l’N-260. Un cop s’enllesteixin els treballs, la nova variant duplicada tindrà dues calçades de 7 metres per sentit, separades per una mitjana de 2 metres. Les obres també es faran de manera coordinada amb la resta de projectes que hi ha en marxa per connectar aquest tram de l’N-II amb l’AP-7. Aquesta és una inversió molt esperada donat també que és una via que diàriament suporta molt de trànsit de vehicles.
Una obra de 118 milions d’euros
Després de rebre l’aval del Consell de Ministres, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha tret a concurs les obres per duplicar l’N-II en tot el traçat que comprèn la variant de Figueres. Els treballs han sortit a concurs per 118,3 milions d’euros.
Les obres s’estenen entre el quilòmetre 748,8 d’aquesta carretera (a l’enllaç de Figueres Sud) i el quilòmetre 757, ja en terme municipal de Pont de Molins. En concret, segons precisa l’Estat, des del sud la variant es començarà a duplicar després de l’enllaç que la connecta amb l’N-IIa i l’autopista AP-7. Aquí, la carretera guanyarà un carril a banda i banda fins abans d’arribar a l’enllaç de Figueres Nord de l’autopista.
Per duplicar aquest tram de 8,2 quilòmetres de l’N-II, es farà una nova calçada al costat dret de la carretera actual. Segons concreta el govern espanyol, la nova via transcorrerà sempre per damunt de terraplens (cosa que farà que en determinats punts s’hagi d’incrementar-ne la rasant).
Un cop s’acabi l’obra, la nova variant desdoblada de Figueres tindrà dues calçades de 7 metres cadascuna -on hi haurà dos carrils per sentit- que estaran separades per una mitjana de 2 metres. Els vorals interiors de la carretera seran d’un metre i mig, i els exteriors, de 2 metres i mig.
Els treballs per duplicar la variant de Figueres també adequaran els tres enllaços amb les carreteres C-31 (que porta cap a l’Escala), C-260 (que connecta amb Castelló d’Empúries i Roses) i N-260 (que va cap a Llançà i Portbou). En el cas de l’enllaç amb la C-31 no se’n modificarà la tipologia, si bé sí que s’adequarà per fer-hi convergir els nous carrils. En el cas de l’enllaç amb la C-260, aquí la variant duplicada hi connectarà a través d’una rotonda. I pel que fa al de l’N-260, la solució que s’ha escollit és fer-hi convergir la variant duplicada amb el que es coneix com a ‘trèvol parcial’ -és a dir, amb girs a diferent nivell- i també dues rotondes.
