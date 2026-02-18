Xifres récord el 2025 per l’aeroport de Girona
L’increment de passatgers per la terminal gironina va ser del 9’4% segons el balanç fet públic
DdG/ACN
L’aeroport de Girona va tancar el 20025 el millor any des del 2013 en volum de passatgers, després d’arribar als 2.185.561 usuaris el dia 31 de desembre. Es tracta d’un dels objectius que tenia la taula estratègica de l’aeroport pel 2025 i suposa un augment de passatgers del 9,4% en comparació amb l’any anterior. Pel que fa al volum d’operacions, es van fer 28.000 aterratges i enlairaments al llarg de tot l’any, que suposa un increment del 15,2% de l’activitat en comparació amb el 2024. En concret, les dades del desembre van permetre afegir 51.000 passatgers al còmput global de tot l’any. Aquesta xifra suposa un 4,6% més dels que hi havia a l’anterior any.
Es tracta d’un creixement consolidat tot i que a una velocitat menor que en els dos últims anys. El 2024 l’increment de passatgers era del 25,9% i el del 2023, de 20,7%. La resta d’anualitats el percentatge de creixement era molt més gran, però a causa de la recuperació gradual de l’activitat que es va aturar amb la pandèmia.
El bon moment de la terminal gironina
A més, aquesta xifra és la més elevada des del 2013 i confirma el bon moment que viu la terminal gironina. El creixement en passatgers va ser generalitzat en les aerolínies que hi operen i s’assimilen a la xifra mitjana. En el cas de Ryanair, en tot el 2025 va transportar 1.776.199 passatgers en tot l’any i això representa un 8,6% més que els que va tenir el 2024.
En segon lloc, hi ha l’aerolínia britànica Jet2, que va tancar l’any amb 133.711 usuaris i va registrar un creixement del 10,6%. La companyia Transavia va comptar amb 118.277 passatgers i suposa un creixement del 5,7%. Per altra banda, Air Arabia va registrar 21.643 usuaris i Wizz Air, 19.005. Aquestes dues aerolínies havien començat a operar a finals del 2024 i per això aquest any 2025 va ser el primer a tenir una activitat durant tota l’anualitat.
Pel que fa a operacions, la terminal gironina va tancar l’anualitat amb 28.067 operacions, que suposava un 15,2% més que l’any passat. Malgrat tot, pràcticament només la meitat són de vols comercials. Concretament, van ser 16.684 enlairaments i aterratges comercials, tot i que això implica un creixement del 8,9% en comparació amb l’any passat. Un dels motius d’aquest increment en el nombre d’operacions és la força que agafa la terminal gironina en aviació privada.
